Intertext, la agencia de traducción en Barcelona que también presta servicios vinculados con la localización de software y web

lunes, 12 de diciembre de 2022, 13:24 h (CET)

En un mundo globalizado como el de hoy, las empresas y los profesionales interactúan con socios, clientes, proveedores e instituciones de distintas nacionalidades. Esto quiere decir que deben comunicarse de forma efectiva y clara con los actores en diferentes mercados para operar a pesar de las barreras idiomáticas.

Según la agencia de traducción Intertext, es en este contexto donde el trabajo de un equipo de profesionales multilingües con trayectoria cobra un papel fundamental.

Intertext, más de 30 años de experiencia Intertext es una agencia de traducción en Barcelona que también presta servicios vinculados con la localización de software y web. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado, durante los que ha seleccionado y trabajado con traductores y equipos de traducción en un gran número de combinaciones lingüísticas, no solo del y al español, sino también del y al inglés y alemán.

Estos expertos aseguran que han ido amoldando su filosofía de trabajo en función de lo que requiere un mercado en constante evolución. Como agencia de traducción, utilizan la tecnología más avanzada y un estructurado proceso de trabajo para garantizar altos estándares de excelencia en sus resultados finales. Esto se traduce no solo en la calidad del trabajo, sino en el cumplimiento de ajustados plazos de entrega.

Aseveran que estos parámetros responden a la dinámica del mercado actual y sostienen que las empresas requieren soluciones de traducción e interpretación ante las constantes situaciones que surgen de manera inesperada. Por eso, la colaboración en este sentido debe ser confiable no solo desde el punto de vista de la precisión, sino también de la prontitud y puntualidad.

Los servicios que prestan La capacidad de adaptación a los requerimientos de los clientes también se expresa en la gama de servicios. Esta agencia de traducción está ampliamente capacitada para trabajar con contenidos técnicos, científicos, jurídicos, financieros, publicitarios e institucionales. Así mismo, realizan traducciones web y cuentan con traductores oficialmente habilitados para las traducciones juradas.

Afirman que tienen recursos técnicos y humanos para llevar a cabo tareas de interpretación simultánea, consecutiva, de enlace o interpretación jurada. Estos servicios se utilizan mucho en la actualidad para la asistencia en eventos, conferencias o actuaciones legales. Para responder genuinamente a las necesidades y particularidades de cada idioma, trabajan con traductores nativos de más de 80 países.

Intertext asegura que siempre ha tenido un alto compromiso con la calidad. Es por eso que se convirtió en una de las primeras agencias de traducción en España en obtener los certificados ISO 9001 e ISO 17100. Para trabajar con esos exigentes parámetros, han realizado de manera continua cuantiosas inversiones en tecnología de última generación y adiestramiento de su personal.



