Los mejores calcetines para recorrer el Camino de Santiago

lunes, 12 de diciembre de 2022, 13:06 h (CET)

El Camino de Santiago está formado por un conjunto de rutas que llevan a la tumba del apóstol Santiago el Mayor, situada en la catedral de Santiago de Compostela.

Para llegar allí, los peregrinos pueden elegir entre 10 caminos diferentes que comprenden un total de 1.500 kilómetros. Por ende, es fundamental no solo contar con una preparación física y mental, sino también con la indumentaria adecuada para practicar senderismo.

En este sentido, la marca especializada Perro Loco ha diseñado unos calcetines Camino de Santiago, los cuales no tienen costuras y ofrecen una gran compresión, entre otros beneficios.

¿Cuál es la importancia de usar los calcetines adecuados para recorrer el Camino de Santiago? A la hora de practicar senderismo, muchas personas realizan una gran inversión en zapatillas o botas, pero dejan de lado una de las prendas más importantes para sentir comodidad y seguridad durante la caminata, como los calcetines.

En este marco, cabe señalar que el Camino de Santiago atraviesa diferentes terrenos, obligando a los senderistas a recorrer rutas de tierra, asfalto o de hierba, así como suelos secos y húmedos.

Por tales motivos, resulta primordial utilizar unos calcetines de montañismo técnicos de alta calidad que permitan minimizar el riesgo de aparición de heridas, ampollas, molestias y lesiones en los pies durante la travesía.

De esta forma, los calcetines Buen Camino han sido ideados y diseñados en Murcia, pensando exclusivamente en quienes desean recorrer el Camino de Santiago, por lo que brindan múltiples ventajas, tanto a los hombres como a las mujeres que los vistan.

Calcetines para el Camino de Santiago, de la mano de Perro Loco Los calcetines para el Camino de Santiago de la marca Perro Loco se caracterizan por no tener costuras y ofrecer a los usuarios una mayor comodidad, además de estar fabricados con Coolmax, un material sintético altamente transpirable que permite mantener los pies secos y frescos, expulsando la humedad para reducir la fricción con las zapatillas. A su vez, también pueden ser utilizados en invierno, ya que el grosor de sus fibras mantiene la temperatura de los pies.

Por otro lado, los calcetines Buen Camino se secan rápido después del lavado, siendo posible lavarlos durante la ruta. Al mismo tiempo, Perro Loco utiliza el Meryl para la fabricación de sus calcetines, una fibra antibacteriana que mantiene el equilibrio natural de la piel, evitando irritaciones y el mal olor. Cuentan con divertidos, coloridos y originales diseños, así como con un tejido compresivo que ayuda a la circulación sanguínea y retrasa la fatiga.

Por lo tanto, una de las mejores alternativas para cuidar los pies durante el Camino de Santiago es consultar la tienda online de Perro Loco y adquirir los calcetines Buen Camino.



