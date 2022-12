El ahorro energético dentro de la oficina Emprendedores de Hoy

lunes, 12 de diciembre de 2022, 12:55 h (CET)

Los precios de la energía son un dolor de cabeza para cualquier empresa. Aunque exista un acuerdo provisional con la CE para un tope energético, es evidente que el problema se tiene que resolver internamente por cuenta propia en el espacio de trabajo. No se puede malgastar energía y se deben optimizar al máximo los recursos.

Según la empresa de reformas de oficinas Prodeca Barcelona, encontrar una temperatura de consenso dentro de una oficina puede ser difícil, pero posible.

A partir del 1 de agosto de 2022 y en un momento de crisis energética global, el Estado impulsó temperaturas de calefacción y refrigeraciones máximas y mínimas de entre 19º y 27º para aplicar en todas las empresas. Sin embargo, sin el afán de contradecir este decreto, lo más lógico sería buscar ese punto de temperatura que consiga el máximo ahorro energético sin llegar a perjudicar el lugar de trabajo.

Hay que tener en cuenta que, habitualmente, en la oficina hay varios trabajadores, cada uno de ellos habituados a un abanico de temperaturas muy distinto. De ahí que sea una de las peleas interminables en la oficina. Un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar reformas de oficinas es identificar la temperatura ideal e intentar llegar a un consenso.

¿Cuál es la temperatura ideal que tiene que haber dentro de una oficina? Según las Instituciones Sanitarias, la temperatura debe ser en invierno entre 20 °C y 24 °C y en verano entre 23 °C y 26 °C. Y no únicamente hay que regirse por este tipo de instituciones, sino que hay que tener en cuenta que la temperatura en el entorno laboral está limitada de forma jurídica por el Gobierno.

“El Real Decreto 486/1997 regula las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, entre las que se establecen unas temperaturas mínimas y máximas en espacios laborales cerrados con una actividad sedentaria. Es decir, en las oficinas”.

Este real decreto habla de una temperatura ideal de entre 17 °C y 27 °C.

Claves para conseguir el máximo ahorro energético Sabiendo ahora la temperatura ideal, Prodeca Barcelona detalla algunas claves a tener en cuenta si lo que se quiere es ahorrar algunos euros en la factura.

Optimizar el sistema de climatización al máximo, asegurándose de que las puertas y ventanas aíslan correctamente las oficinas de la temperatura exterior.

Distribuir los escritorios teniendo en cuenta las salidas de aire. No es lo mismo la sensación térmica que se percibe estando debajo de una salida de aire que en un lugar donde prácticamente no llega el aire. Además de contribuir en el ahorro energético, evitarás discusiones entre ellos.

Acordar conjuntamente con los trabajadores cuál es para ellos la temperatura ideal, dentro de los parámetros mencionados, y dejar que adecúen su forma de vestir a esta temperatura.

Gestionar la energía que se consume en el espacio de trabajo, teniendo en cuenta la regla de las tres R’s: reducir, reutilizar y reciclar.

Elaborar un plan interno de medidas para el ahorro y la mejora para la eficiencia energética de la oficina.

Prodeca Barcelona es una empresa de reformas de oficinas comprometida con el medioambiente, que apuesta por el ahorro y la eficiencia energética en todos sus proyectos como solución al cambio climático.



