5 tips para evitar que la alegría navideña caiga en manos de la ciberdelincuencia, según Check Point Software Comunicae

lunes, 12 de diciembre de 2022, 12:53 h (CET) La Navidad es una época de regalar y de pasar más tiempo con los seres queridos…aunque eso no quita a los ciberdelincuentes de seguir intentando conseguir los datos. En la primera mitad de 2022, los ataques aumentaron un 44% con respecto a la misma fecha de 2021, según el Mid Year Report de Check Point Software. En fechas de compras como el Amazon Prime Day, los ataques aumentan más aún, llegando a picos de más de un 35% en comparación a la media La Navidad es siempre una época especial para millones de personas en todo el mundo. Esta feliz época tiene la tradición de hacer regalos sentidos como muestra de afecto y amor, así como de pasar más tiempo con los seres queridos a los que se ve poco.

Pero también es una época especial para los ciberdelincuentes, ya que aprovechan estos días de compras para intensificar sus ataques de phishing, ransomware, e incluso para colar malware en los correos electrónicos. Durante esta época de compras frenéticas para conseguir los regalos navideños perfectos o de última hora, los ciberataques se intensifican. Según Check Point Software, en el Prime Day de Amazon, por ejemplo, los ataques relacionados con la empresa estadounidense aumentaron un 37% respecto a la media de junio. Las estrategias van desde la creación de páginas web que simulan las de otra empresa, pasando por correos electrónicos de phishing, suplantaciones, hasta ataques de ransomware.

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, quiere concienciar a las personas que vayan a comprar por internet algún regalo para estas fechas de que sean cautelosas en todo momento y tomen las precauciones necesarias.

Según el Brand Phishing Report Q3 2022 de Check Point Software, el phishing también es uno de los principales protagonistas de las estafas en Internet, y en el último trimestre, DHL, la empresa de paquetería, fue la compañía que más se imitó para cometer ciberdelitos. En un momento en el que el comercio electrónico es más fuerte que nunca, es necesario tener especial cuidado con los mensajes de este tipo de empresas con invitaciones a ofertas increíbles.

Para que las personas puedan comprar de forma segura y sin contratiempos, Check Point Software proporciona algunos consejos para una buena experiencia de compra segura:

Comprar siempre en una fuente auténtica y fiable: siempre hay que buscar el enlace en el buscador que se va a utilizar, nunca hay que pinchar en enlaces que nos envían por correo o mensaje de texto, ya que son potencialmente peligrosos porque muchos cibercriminales intentan hacer el phishing por esas vías. Estar atentos a los dominios similares: los ciberdelincuentes siempre intentarán que los dominios que crean para las páginas que imitan se parezcan lo más posible al original, pero siempre tendrán algunas faltas de ortografía o el nombre del dominio estará mal escrito, por lo que, prestando mucha atención a ello, se pueden evitar futuros problemas. Las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad siempre serán demasiado buenas para serlo: si una oferta es demasiado buena para ser verdad, probablemente sea una estafa, más aún en esta época del año en la que no suele haber grandes descuentos. No hay que dejarse llevar por precios sorprendentemente bajos. Buscar siempre el candado: los sitios seguros en internet llevan al principio del dominio las letras HTTPS, al contrario que los que no lo son que llevan HTTP sin la "s" final. Los que llevan HTTPS son los que cumplen con los estándares internacionales de seguridad. Disponer de soluciones de seguridad para los endpoints: es necesario tenerlas tanto para el correo electrónico como para las páginas web cuando se navega por Internet, ya que pueden evitar la propagación de dicho malware al resto de equipos u ordenadores. Estar siempre atento a los correos electrónicos de restablecimiento de contraseñas: las empresas nunca pedirán a un usuario restablecer una contraseña a menos que lo haya pedido uno mismo, por lo que, si llega un correo preguntando por cambiar la contraseña, lo mejor es ir a la página de la empresa que nos lo pide en cuestión y cambiar la contraseña desde ahí. "Todos queremos pasar unas Navidades sin sobresaltos, comprar regalos para nosotros y nuestros familiares y amigos y pasar unas vacaciones tranquilas, pero los ciberdelincuentes no se toman vacaciones y por eso hay que ser muy precavidos, más aún en estas fechas", Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España y Portugal. "Los ciberataques, como señalan nuestros informes, siguen aumentando, sobre todo más en épocas tan especiales como la Navidad. Tanto el ransomware como el phishing están a la orden del día para empresas y particulares, por lo que nadie está exento de peligro".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.