Worldline permite el uso de "Express Transit" para Apple Pay en la red Open Payment más grande de Francia

lunes, 12 de diciembre de 2022, 12:57 h (CET) Worldline, líder mundial en servicios de pago, pone a disposición de los usuarios de la red TCL el uso de "Express Transit" para Apple Pay, con el fin de simplificar aún más sus desplazamientos. A partir de hoy, los pasajeros solo tendrán que acercar su iPhone o Apple Watch a los lectores del transporte público para viajar Desplazarse nunca había sido tan sencillo

Los pasajeros no necesitan desbloquear su iPhone o pulsar dos veces en el botón lateral para viajar en toda la red de transporte público. Además, gracias a la función Power Reserve, los pasajeros pueden viajar y usar los lectores hasta cinco horas después de que el dispositivo se quede sin batería.

Eso significa un embarque más rápido para los pasajeros, menos inconvenientes con el dinero en metálico, las tarjetas o los billetes y más seguridad, ya que los pasajeros ya no necesitan abrir sus monederos o carteras para viajar en transporte público.

Lyon es la red Open Payment más grande de Francia que utiliza "Express Transit" con Apple Pay y la red de transporte de TCL es la más grande de Francia en ofrecer innovación y comodidad a los pasajeros.

El servicio TCL Carte Bancaire, que hace posible el sistema Open Payment en la red de transporte público de Lyon, se lanzó este año y está basado en la solución y los lectores Tap 2 Use de Worldline. El sistema Open Payment se actualiza de forma continua por lo que, a día de hoy, "Express Transit" para Apple Pay está disponible para mejorar la experiencia de los pasajeros en la red de transporte público de Lyon.

Según Aurélien Barbier-Accary, Director de la Unidad de Negocio de Mobility e-Transactional Services de Worldline Francia: "Con Worldline Tap 2 Use, nuestra solución Open Payment, ahora vamos un paso más allá al permitir una validación más fluida y rápida de los billetes sin tener que desbloquear el iPhone, lo que refuerza nuestra posición como pionera en Open Payments, sobre todo con SYTRAL Mobilités, la mayor red de Europa continental. Al ofrecer multivalidación y "Express Transit" para Apple Pay a varios operadores y a todos los usuarios, ponemos nuestra excelencia en pagos y servicios digitales al servicio de nuestros clientes para ayudarlos a brindar el máximo valor añadido a los destinatarios de sus servicios".

