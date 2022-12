Casi un 65% de la población optaría a instalar placas solares en sus hogares si tuviesen subvenciones o una financiación que facilitase el pago, según SotySolar Comunicae

lunes, 12 de diciembre de 2022, 13:14 h (CET) En España el precio medio de la factura de los hogares sigue siendo elevada, en noviembre para un hogar medio con tarifa PVPC, estaba en los 72,39 euros. Frente a la incertidumbre del próximo año y escalada de precios, florece el acercamiento a las renovables en los hogares españoles y es que, las placas solares reducen hasta un 70% la factura de la luz en el hogar. Con un crecimiento del 445% en las instalaciones este año, SotySolar quiere llegar aún a más gente ofreciendo distintas propuestas de pago El precio de la energía se ha convertido en los últimos años en una de las principales preocupaciones de los españoles. Los consumidores buscan nuevas formas de ahorro ante una escalada que parece no tener fin. Como consecuencia de este cambio, la instalación de plantas fotovoltaicas ha crecido de manera exponencial, tanto para uso residencial como para negocios.

Desde SotySolar, compañía especializada en energía fotovoltaica para el autoconsumo eléctrico, han analizado las perspectivas energéticas para este invierno revisando la evolución de este año y proponen soluciones viables, duraderas y sostenibles para los consumidores.

Las comercializadoras de eléctricas no han parado de ofertar nuevas tarifas fijas a sus clientes durante todo 2022, manteniéndolos al margen de los vaivenes del mercado. Sin embargo, casi 11 millones de consumidores se encuentran en el mercado regulado en el que hay grandes cambios de precio según los días e incluso las horas del día. Esta es la opción más habitual entre los consumidores con menos recursos económicos y obligatoria para los solicitantes del bono social.

Las medidas del gobierno, como la conocida "excepción ibérica", que pone límite al precio del gas en el mercado mayorista, están siendo insuficientes para rebajar significativamente el precio final que pagan los usuarios, pero no cabe duda de que, sin ellas, el precio que se pagaría sería más elevado. Según la OCU, el precio medio de la factura de los hogares españoles sigue siendo elevada, en noviembre para un hogar medio con tarifa PVPC, se ha situado en los 72,39 €, que, sin las medidas del Gobierno, se hubiera incrementado notablemente.

Además de poner límite al precio del gas, el Gobierno ha implementado otras medidas que también están contribuyendo a amortiguar el impacto en las facturas eléctricas, como han sido la rebaja del 5% en el IVA de las facturas, la ampliación del bono social o la reducción de los impuestos en la electricidad. Estas reducciones impositivas tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que generan cierta incertidumbre respecto al inicio de 2023.

Con este escenario, la ya resentida economía doméstica en España sufre aún más, ya que se trata de un gasto familiar difícilmente prescindible. Asimismo, los cambios sociales producidos como consecuencia de la pandemia, han hecho que muchos ciudadanos pasen más tiempo en casa y, por lo tanto, consuman más. Frente a la incertidumbre y escalada de precios, florece el acercamiento a las renovables.

Afortunadamente existen ya alternativas energéticas aptas para todos los bolsillos y que permiten mantenerse al margen de las subidas de las eléctricas. Así, el autoconsumo fotovoltaico se posiciona como una gran alternativa, ya que hace queno se dependa de factores externos, siendo así lo más independientemente posible del mercado eléctrico- reduciendo hasta un 70% la factura de la luz, reduciendo así la dependencia de la red eléctrica- consumiendo la propia energía generada por placas solares.

Según el Estudio de Energías Renovables de SotySolar, casi un 65% de la población optaría a instalar placas solares en sus hogares si tuviesen subvenciones o una financiación que facilitase el pago, ya que uno de los factores que limita a los consumidores interesados en realizar una instalación de placas fotovoltaicas en sus viviendas es el coste de instalación inicial.

Por ello, desde SotySolar han recopilado varias ayudas para que pasarse al autoconsumo sea mucho más fácil.

Subvenciones: Este año el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha ampliado con 505 millones de euros el programa de incentivos al autoconsumo provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU, que serán gestionados por las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco, que ya han comprometido los fondos del programa que recibieron originalmente y han solicitado ampliación. Dichas subvenciones cubren hasta el 40% del total de la instalación para autoconsumo individual, y hasta el 50% para los sistemas de autoconsumo colectivo. Las ayudas se pueden solicitar hasta el último día de 2023. Además de las ayudas a nivel regional, no hay que olvidar los descuentos en el IRPF, el IBI y el ICIO que ofrecen algunos municipios. La independencia energética es una decisión que ha de pensarse a largo plazo, teniendo en cuenta que los precios de la energía difícilmente van a reducirse y que la vida útil de las placas solares se sitúa por encima de los 25 años. En condiciones normales, una instalación fotovoltaica habrá sido rentabilizada en unos 7 u 8 años, por lo que aún hay unos 17 años extra con los paneles en garantía y puro ahorro. Según datos de la compañía, con una instalación fotovoltaica se consigue un ahorro promedio del 50% en la factura, y si se cuenta con baterías, se puede alcanzar un 85%. Además, si la instalación está enganchada a la red eléctrica y se tiene derecho a la compensación por vertido de excedentes, entonces se podrá obtener un descuento por la energía no consumida y volcada en la red. No obstante, la instalación de una batería suele ser mejor opción para los consumidores, ya que el incremento del ahorro en la factura es mayor al conseguido con el vertido, y la energía sobrante se puede utilizar en momentos del día con menos luz.

Con un crecimiento del 445% en las instalaciones este año, la compañía quiere llegar aún a más gente ofreciendo distintas propuestas de pago acorde a las necesidades de los españoles y con el objetivo de que la energía verde sea apta para cualquier hogar. Ofrece a sus clientes la posibilidad de financiar parcial o totalmente su instalación fotovoltaica. Las personas que se decidan por la financiación parcial solo tendrán que pagar la cantidad al contado que elijan y financiar el resto, mientras que, si eligen la opción de la financiación total, no tendrán que realizar ninguna inversión inicial y podrán decidir en cuántos meses quieren realizar el pago.

"En la actualidad el autoconsumo no sólo es fuente de eficiencia y sostenibilidad, sino también de ahorro económico. Teniendo en cuenta que el gasto en electricidad es una de las partidas más elevadas a la que los hogares y empresas deben hacer frente, no es de extrañar que el interés por la energía solar renovable siga creciendo. En SotySolar queremos ofrecer soluciones adaptadas a cada tipo de cliente para que todo el mundo pueda escoger ahorrar mediante energía verde", destaca Edgar Imaz, cofundador de SotySolar.

