El futuro de los métodos de pago pasa por las redes sociales

lunes, 12 de diciembre de 2022, 12:37 h (CET) Las redes sociales tienen ante sí la oportunidad de convertirse en un acceso sencillo como método de pago para la población mundial. De acuerdo con el estudio realizado por la herramienta de gestión social Hootsuite y We Are Social, se estima que más del 45% de la población mundial utiliza redes sociales Elon Musk, accionista mayoritario de empresas como Tesla, SpaceX y de su reciente última adquisición, la red social Twitter, dejaba claras hace unos meses sus intenciones para el futuro de Twitter: introducir su propia pasarela de pago.

En las propias palabras de Elon: "No tenemos una aplicación tan buena como WeChat en China. En China puedes vivir solamente con WeChat. Haces pagos, haces todo desde WeChat. Está genial, WeChat es lo mejor, y no tenemos nada como WeChat fuera de China".

Parece que la estrategia pasa por adquirir Twitter, copiar WeChat y obtener un beneficio de ello. Pero no solamente Elon Musk está interesado en que las redes sociales funcionen como métodos de pago. WhatsApp Pay ya ofrece este servicio en países como India y Brasil, sin duda unos países con una gran población que pueden servir como prueba antes de lanzar el servicio al resto del mundo.

Sobre el caso específico de China, WeChat es una red social similar a WhatsApp con la que también se puede enviar y recibir pagos. Como indicaba Elon Musk, en China "todo lo que necesites puede gestionarse con WeChat: desde pagar la compra en el supermercado a abonar el alquiler de un apartamento".

Pero, ¿por qué las redes sociales pueden ser el futuro de los métodos de pago? Además de su gran masa social de usuarios, uno de los factores principales radica en la comodidad y sencillez. Esta comodidad es la que ha llevado a servicios como Bizum en España o Mercado Pago en Argentina a conseguir una amplia cuota de mercado.

En el caso de redes sociales como Twitter o WhatsApp su elevado número de usuarios actual elimina por completo la barrera acceso, lo cual unido a la comodidad para realizar pagos entre usuarios o en establecimientos, puede que las conviertan en el próximo método de pago más utilizado por la población.

Ninguno de los servicios de pago se encuentra actualmente disponible para todo el mundo (solamente WhatsApp Pay está operativo en India y Brasil); sin embargo, gozan con la ventaja de poder replicar el modelo ganador de WeChat en China y ofrecer al resto de usuarios del planeta todas las ventajas que conlleva.

Se encuentra, por lo tanto, ante una carrera tecnológica por ver qué empresa será la que se lleve el premio. WhatsApp parte con ventaja al estar ya disponible en pruebas, aunque el deseo de Elon Musk para Twitter le convierte en un claro contendiente. Además de estas dos empresas, queda por ver cómo reaccionarán los bancos. ¿Podrá llegar Bizum a integrarse con alguna red social?

Independientemente del resultado final de esta carrera, los claros beneficiados serán los usuarios, con nuevas opciones disponibles para gestionar sus pagos que conlleven una mayor rapidez y sencillez.

