Víver Kombucha detalla su modelo de negocio ante inversores nacionales e internacionales

lunes, 12 de diciembre de 2022, 10:45 h (CET) El líder andaluz de bebidas saludables ha participado en Al Andalus Innovation Venture, en donde se han congregado un total de 80 fondos de inversión, 50 corporaciones y más de 350 startups Víver Kombucha ha detallado su modelo de negocio ante un total de 80 fondos de inversión, 50 corporaciones y más de 350 startups de todo el país. La empresa granadina ha sido invitada al mayor foro de innovación del Sur de España, Al Andalus Innovation Venture, cuyo objetivo ha sido conectar a los principales actores del ecosistema emprendedor e inversor con las startups más prometedoras del sur de España.

Este encuentro empresarial, que ha congregado a más de 1.000 asistentes, ha servido a la marca de referencia en el mercado de bebidas saludables para asentar relaciones con otras empresas colaboradoras y establecer nuevas conexiones muy interesantes de cara al futuro.

Una iniciativa que el co-CEO y co-fundador de Víver Kombucha, Raúl de Frutos, ha descrito como "una excelente oportunidad para reunir al sector, compartir ideas y aprender de otros proyectos", al tiempo que ha señalado que todo ello forma parte de "una iniciativa para ampliar la red de contactos y conectar con fondos y organismos de inversión para establecer relaciones estratégicas que puedan servir de apoyo a la compañía en el medio plazo".

De esta forma, la destacada empresa de kombucha ha expuesto en Al Andalus Innovation Venture su idea de "distribuir una bebida saludable y de origen natural, capaz de revolucionar los hábitos de consumo en el mercado".

En esta línea, la marca ha agregado que su consigna es "verdaderamente explotable" y el mercado potencial es enorme "el amplio mercado de los refrescos registra datos de ventas de más de 3.400 millones de euros anuales en refrescos en España, mientras que en Europa esta cifra asciende a los 160.000 millones de euros".

Por otro lado, el codirector de Víver Kombucha, Fernando Martín, ha incidido en que la industria alimentaria está experimentando "una transición hacia lo saludable" pues, según ha explicado, "actualmente se distribuyen alimentos menos procesados y es clara la subida en ventas de productos reales, sanos y bio".

No obstante, ha insistido en que "la industria de los refrescos está obsoleta en ese sentido, pues apenas existen alternativas saludables, por lo que aquí es donde emerge la misión de nuestra marca; que no es otra que la de ofrecer un producto que nos permita beber bien para vivir mejor".

En este sentido, Martín ha resaltado que "en este mercado hay capital disponible para invertir", aunque, debido a la reciente crisis de empresas tecnológicas "los inversores se encuentran más escépticos y están empezando a exigir métricas de rentabilidad, no solo de crecimiento, eligiendo compañías como Víver Kombucha".

Frente a este panorama, cobra un importante protagonismo Víver Kombucha, una empresa caracterizada por su rentabilidad, por ser eficiente en capital y por estar asentada en un sector como el de la alimentación, un campo que destaca por su resiliencia frente a las crisis. Una excelente posición de mercado que está respaldada por un producto único y con miras al futuro, adaptable a cualquier cliente y poseedor de una amplia gama de sabores.

Para el codirector de Víver Kombucha, esta serie de factores "han convertido a esta empresa en una marca atractiva para aquellos inversores que busquen negocios más tangibles y resistentes durante periodos de incertidumbre como el que vivimos". "Hemos notado que diversos grupos han mostrado mucho interés en nuestra solidez y estabilidad demostrada en el mercado, por lo que nos enfocaremos en desarrollar estas potenciales relaciones", ha concluido De Frutos.

Víver Kombucha, presente en más de 2.500 puntos de venta de todo el país, se puede adquirir a través de su web o en puntos de venta como El Corte Inglés, Covirán, Eroski, Alcampo, Caprabo, Gadisa, Masymas, Grupo Upper, Herbolarios Navarro, Deza, Covalco, GM Food o Novavenda, así como en más de 500 restaurantes por todo el país.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.