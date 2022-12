Alfio Bardolla revela que la llegada de las compras navideñas dispara un 71% las consultas financieras personales Comunicae

lunes, 12 de diciembre de 2022, 10:37 h (CET) Los gastos navideños generan el 71% de la deuda mala que acumula una familia a lo largo del año y que tarda de media 3 meses en desprenderse. 3 de cada 4 españoles ha puesto en marcha estrategias financieras para generar ingresos extra que les ayude a combatir la inflación. El inmobiliario es el preferido Según datos de la academia de formación financiera internacional Alfio Bardolla Training Group (www.alfiobardolla.es), la llegada de la época de Navidad dispara un 71% las consultas sobre el estado de las finanzas personales.

La academia de formación ha lanzado una calculadora para poder calcular el índice de libertad financiera que está disponible en su página web: https://www.alfiobardolla.es/go/indice-de-libertad-financiera/

Desde la academia internacional advierten que el nivel de formación financiera entre particulares ha crecido desde la pandemia gracias al creciente interés de los españoles. Sin embargo aún a día de hoy sigue siendo bajo respecto al resto de países europeos.

En España, como ocurre en otros países existen dos meses del año en el que se dispara la deuda particular. Se trata de Diciembre y Junio, el primero a causa de las Navidades y los gastos que se generan en deuda mala (aquella que no genera beneficio) y el segundo referente a las vacaciones de verano.

Alfio Bardolla, Fundador de la academia internacional de formación financiera y experto en finanzas personales explica, "para afrontar los elevados gastos que se realizan durante la época de Navidad sería importante realizar un análisis de la situación financiera personal con un experto. Enfocarse en temas como conocer el dinero que se tiene, y realizar un análisis del patrimonio personal para evitar un sobre endeudamiento que lastre el próximo año la economía familiar".

Y es que según datos de Alfio Bardolla Training Group, las familias tienden a acumular el 71% de la deuda mala del año en esta época del año. Una deuda que después tardan en desprenderse una media de 3 meses en los que están pagando intereses de más.

"Evitar la deuda mala permitiría a las familias focalizarse en la deuda buena que es aquella que genera beneficios; inversiones que permitirán conseguir fuentes de ingresos extra que ayude a la economía familiar", explica el experto financiero.

Balance de las finanzas personales

Desde Alfio Bardolla Training Group explican que el final del año es el momento idóneo para realizar un análisis financiero con un experto que permita estudiar el patrimonio personal de cara a mejorarlo el próximo año.

En la última encuesta realizada por la academia internacional reveló que el 42% de los españoles tenía previsto hacer algún tipo de inversión con el objetivo de conseguir nuevas fuentes de ingresos recurrentes. De hecho 2 de cada 5 españoles se plantean invertir en el sector inmobiliario como inversión preferida.

Para poder plantear esta estrategia financiera futura es imprescindible poder hacer balance y análisis de la situación económica actual y es en este punto en el que muchos particulares recurren a la figura del experto financiero para poder conocer el patrimonio neto actual, si ha crecido en el último año y el cashflow o dinero que se posee en este momento para hacer frente a las inversiones y gastos correspondientes.

"Cualquier gasto excesivo que se realice en estas fechas repercutirá directamente en la estrategia de inversión ya que mermará y endeudará la economía particular. Se debe plantear si se prefiere generar una fuente automática de ingresos extra o generar más deuda mala que no ofrecerá ningún beneficio económico directo", explica Alfio Bardolla.

Precisamente ante la difícil crisis actual, cobra mayor relevancia que nunca las estrategias financieras para generar ingresos complementarios a la nómina. De hecho según los datos de la academia de formación financiera 3 de cada 4 españoles ha puesto en marcha algún mecanismo que les permita generar más riqueza para afrontar la inflación actual.

