Carpintería Metálica Villanueva expone aspectos a tener en cuenta al elegir la mampara del baño

lunes, 12 de diciembre de 2022

lunes, 12 de diciembre de 2022, 09:13 h (CET) Cuando se vaya a elegir la mampara de baño es aconsejable tener en cuenta algunos aspectos que ayudan a tomar la decisión final. Aspectos como el espacio del que se dispone o el sistema de cerrado y la forma de la ducha influyen en gran medida en la toma de la decisión Parece mentira, pero aún hay baños en los que se usan las cortinas en las duchas. Pero si realmente se busca una solución para que no se escape ni una gota de agua, a la vez que se le da un toque elegante, la solución es la mampara baño: aspectos a tener en cuenta en la elección. Desde Carpintería Metálica Villanueva, expertos en aportar soluciones a los hogares, explican los 3 aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir la mampara del baño.

Aspectos a tener en cuenta para elegir la mampara de baño:

La apertura. Se puede optar por la mampara fija, que tiene la ventaja de que no tiene rieles que limpiar y es ideal para baños pequeños; la mampara corredera, también ideal para baños pequeños e ideales para cerrar bien el interior de la ducha; con bisagras, perfecto para baños más grandes, ya que para abrir las puertas se necesita más espacio; y las plegables, en las que la pared está formada por paneles que se pliegan sobre sí mismos hacia el interior de la ducha, para baños estrechos. La forma. Hay diferentes formas de las duchas que se adaptan a cada baño y al gusto y diseño. Del mismo modo, las mamparas se adaptan a las duchas, pudiendo usar cualquier sistema de apertura. Se puede elegir entre ducha de esquina, de nicho o de curva. El mantenimiento y la limpieza. Esas tediosas gotitas que se quedan en la mampara y la deslucen… Algunas mamparas de baño llevan un tratamiento antical para evitar que se ensucie con las gotitas de agua, mejorando notablemente su aspecto. Además otras se pueden desenganchar para facilitar la limpieza, otro aspecto a tener en cuenta. No solamente el diseño del baño influye en la elección del tipo de mampara, como se ha visto, el tamaño y las preferencias del usuario también. Desde Carpintería Metálica Villanueva aconsejan informarse bien antes de tomar una decisión, para contar así con la mampara ideal, funcional y estética.

