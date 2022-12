¿Otra vez desde África? Domingo Sanz Lectores

lunes, 12 de diciembre de 2022, 08:52 h (CET) La noticia se merecía las portadas del Cuarto Poder, pero no, aunque sea la provocación de un general del Ejército destinada a debilitar al Gobierno con tensiones internas para animar a una oposición donde manda la ultraderecha.

Pero lo peor sería que se repitiera la historia y se tratara de una consigna en clave para activar un plan contra la legalidad democrática, sólo conocido por los implicados para que sus víctimas, primero sus compañeros confiados, después el gobierno y finalmente el pueblo, no tengan tiempo de reaccionar.

El caso es que el general de Brigada que 72 horas después sigue siendo 2º jefe de la Comandancia de Ceuta, en su discurso del día de la Inmaculada ha incluido párrafos que son copias exactas del que hace 91 años pronunció en Zaragoza quien poco después lideró el golpe de Estado de 1936 y que desde 1939 se convirtió en dictador hasta su muerte, en 1975.

Ante un hecho como este el tiempo es oro para que no se convierta en un contador de muertos y, por tanto, nos preguntamos. ¿Alguna novedad desde el Ministerio de Robles? ¿Algo que decir desde el MASUFA? Son las siglas de la función militar vigente según el artículo 62 de la Constitución.

