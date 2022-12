Sagrarios abandonados y profanados Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

lunes, 12 de diciembre de 2022, 08:45 h (CET) De ahí parte todo y sin el no hay nada: CRISTO, VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE ¿Por qué hay tantos sagrarios abandonados?

Es duro pero cierto, desde que se permitió la comunión en la mano, que no pedían los fieles sino que fue impuesta por la propia Jerarquía Católica, los progresistas, traicionando a Cristo y a sus fieles que creían en su presencia real y esto si que es tremendo, ellos, los progresistas, son los principales culpables de este abandono de los sagrarios por que los fieles, muchos de ellos, han perdido la fe en la presencia de CRISTO, SU DIOS Y UNICO SALVADOR. ¿Qué hace la Jerarquía de la Iglesia Católica para corregir esta dramática situación? ; salvo honrosas excepciones: NADA, con lo cual facilitan las profanaciones del Santísimo Sacramento.

No es raro que la Santísima Virgen en muchos lugares haya llorado lágrimas. Festividad de la Inmaculada Concepción; Ella es madre de Dios y Madre nuestra, y ve llorosa viendo como sus hijos predilectos los sacerdotes de la Iglesia Católica, no hacen caso a sus mensajes. Pero queda un resto fiel, 70 ORATORIOS DE ADORACIÓN PERPETUA. España y Europa van a quedar en manos de los que antes eran sus enemigos, porque esta Iglesia y esta sociedad se tienen que purificar. Ella, la Santísima Virgen al pie de la Cruz, nos fue dada como Madre.

¿Qué clase de hijos somos que la hacemos sufrir tanto? Pues tenemos que consolarla, y el mejor consuelo que la podemos dar, es adorar y acompañar a su Divino Hijo solo y muchas veces profanados en los Sagrarios. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

