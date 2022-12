Un mundo sano Pedro García Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 12 de diciembre de 2022, 08:40 h (CET) Los impactos más negativos del cambio climático afectan a los países en vías de desarrollo. Incluso dentro de una misma ciudad, los efectos negativos de las olas de calor varían en función del nivel económico. La lucha contra los efectos del cambio climático es una prioridad no de un ecologismo radical que relativiza el protagonismo del hombre en la biosfera, sino de un ecologismo social.

Somos las personas, que estamos en el centro de la creación, las que necesitamos un mundo sano. Al tiempo que se intenta mitigar el cambio climático hay que desarrollar estrategias de adaptación, como diques o nuevos cultivos.



Se esperaba de la cumbre de Egipto que se alcanzasen acuerdos para la financiación internacional de aquellos países que lo tienen más complicado para la transición energética. Esperemos un tiempo prudencial. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Blindar las pensiones, triunfo de la unidad En las actuales condiciones de crisis es necesario tener una garantía, un “candado constitucional” ante cualquier decisión que puedan tomar los gobiernos ​La penosa transformación de la Unión Europea en marioneta No pasa una semana sin que la Unión Europea dé bandazos y muestras claras de que carece de iniciativa e inteligencia Sociedad enferma La violencia machista alcanza tanta envergadura que bien puede considerarse un problema de salud pública Ante las emergencias futuras Necesitamos protegernos de nuestras propias miserias humanas, la cuestión pasa por no resignarse y no dejarse caer en la cultura de la indiferencia ​Urgencia en el Cuerno de África Los menores se mueren de hambre