lunes, 12 de diciembre de 2022, 08:34 h (CET) Eso de que has podido teletrabajar en pijama y zapatillas durante la pandemia, está teniendo consecuencias de toda índole, como que la vuelta a la oficina, a los horarios rígidos y el traje encorbatado, se está haciendo cada vez más arduo y hay un montón de gente que prefiere renunciar a su trabajo si no le dejan ir más cómodo, trabajar más cerca de casa o incluso desde el dormitorio, para poder estar más cerca y más tiempo con los suyos, sin viajes agobiantes de todos al tiempo, lejos, con atascos al ir y venir, todos intentando entrar y salir a la misma hora del lugar de trabajo, enfadados por la pérdida de tiempo que conlleva, que fomenta una mala disposición para trabajar medianamente bien.



Claro que eso no se puede pedir a quienes trabajan en la construcción o en la fábrica, o son taxistas o camareros, pero, por ejemplo, a los políticos sí se les podría pedir que estuvieran más separados, para que no se pelearan tanto, o que lo hicieran por internet, en vez de estar todos apiñados en el Congreso o el Senado.

Tal vez mejoraría el talante de ellos, si no se vieran obligados a estar tan pegados y que en cambio pudieran llevar trajes y vestidos más cómodos, para no estar permanentemente encorsetados, alejados de los demás, de la gente corriente y metidos en sus falcon. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

Noticias relacionadas Sagrarios abandonados y profanados Jaime Fomperosa Aparicio, Santander En la fiesta de la Inmaculada Concepción Juan Antonio Narváez Sánchez, Madrid Un mundo sano Pedro García Como Juan Simón, pero al revés José Morales Martín ​¿Más cómodos teletrabajando? JD Mez Madrid