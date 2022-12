Por razones que prefiero no entrar, hoy podemos ver a verdaderos ignorantes en la materia, impulsando leyes, etc., y después pasa lo que pasa... En el fondo, es la confusión entre el derecho a expresar un punto de vista y la obligación de que a uno se le dé la razón sólo porque la ha expresado.

Para mí, hay cuestiones en las que no somos iguales porque nadie es especialista en todo, de donde que una opinión merezca ser considerada sólo si parte de un conocimiento amplio y profundo del asunto que se discute. El conocimiento no es democrático; el acceso a la formación y a la divulgación de ese conocimiento sí debe serlo.

En un debate especializado, la opinión de quien no sabe no tiene valor ni aporta nada que no sea ruido y confusión, por mucha vehemencia que se le ponga: a un matemático no le voy a discutir si la conjetura de Goldbach está o no demostrada y lo que me explique será valioso para mí porque me permite aprender algo más, conque reconoceré que, en ese aspecto, está por encima de mí y aceptaré que sus conocimientos son superiores a la opinión que yo pueda tener.

Felix qui potuit rerum cognoscere causas, feliz quien ha conseguido entender el funcionamiento del mundo porque lo ha estudiado o porque se lo han explicado. No entender esto es, en mi opinión, alboroto de botarate.