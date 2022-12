Cancelada la deuda de un autónomo electricista de 90.000 euros, a través de la Ley de Segunda Oportunidad Emprendedores de Hoy

lunes, 12 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

La Ley de Segunda Oportunidad permite la cancelación de deudas contraídas por autónomos y particulares cuyas obligaciones no les permiten pagar necesidades básicas como la vivienda o la alimentación. A través de esta ley se logra el «perdón de las deudas», mediante el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho o BEPI.

Además, provee diferentes beneficios a los deudores, como la posibilidad de volver a pedir financiación, la eliminación de su nombre en los listados de morosidad y la cobertura para solicitar una tarjeta de crédito. Los autónomos en Almería pueden recurrir a despachos como Enrutatudeuda para solucionar sus problemas económicos.

¿A quién beneficia la Ley de Segunda Oportunidad? La Ley de Segunda Oportunidad fue introducida por el Real Decreto-Ley 1/2015 con el objetivo de ayudar a las personas a solucionar su sobreendeudamiento. Este procedimiento administrativo debe pasar por el juzgado y cumplir una serie de requisitos. El primer paso es proponer un acuerdo entre los acreedores. Dicho convenio debe contemplar cuotas de pago que se adapten a la capacidad de la persona deudora. La ley beneficia principalmente a particulares y autónomos, a quienes se les recomienda buscar ayuda de abogados especializados en el tema.

El despacho Enrutatudeuda ofrece asesoramiento a personas en este tipo de situaciones. Uno de sus casos de éxito es el de Sergio, autónomo electricista en Almería, a quien se ha concedido la exoneración de todos sus créditos insatisfechos, un total de 90.000 euros. Este autónomo podrá a partir de ahora hacer una vida normal, sin deudas, sin estar incluido en listas de morosos, sin más llamadas de acoso y con la posibilidad de volver a obtener financiación para su negocio.

¿Cuáles son los requisitos para una cancelación de deudas? La Ley de Segunda Oportunidad no se aplica en todas las situaciones de deudas. Para empezar, la persona debe tener una deuda menor a los 5 millones de euros. También será necesario que la parte deudora aporte un balance. Asimismo, el deudor no puede tener ningún tipo de antecedente penal que involucre un delito hacia el orden socioeconómico. Tampoco será elegible si ya ha obtenido este beneficio o uno similar en los últimos cinco años.

Para determinar con exactitud si un caso puede beneficiarse o no, lo más adecuado es buscar ayuda profesional. En el despacho Enrutatudeuda pueden proveer acompañamiento y asesorías durante todo este proceso que abarca dos fases. La primera es extrajudicial, y puede lograrse arreglando la documentación necesaria, asistiendo a notaría y contando con un mediador. Si este proceso no funciona, será necesario pasar a la fase judicial. En esta parte es imprescindible contar con el apoyo de profesionales que representen los intereses del deudor.

Comenzar de nuevo sin deudas es posible, aprovechando las leyes que facilitan la cancelación de deudas y el asesoramiento legal de profesionales con experiencia.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.