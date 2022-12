Algunas de las mejores herramientas para construir un e-commerce Emprendedores de Hoy

El paradigma digital ha cambiado drásticamente en los últimos años, ya que las empresas se están liberando de las plataformas monolíticas tradicionales de e-commerce para poder mantenerse a la vanguardia y ofrecer una excelente experiencia de usuario.

MACH (siglas de Microservices, API First, Cloud Native, Headless) permite que las plataformas de e-commerce sean más ágiles, flexibles e innovadoras, para poder satisfacer las exigentes expectativas de los consumidores.

Esta nueva tecnología para e-commerce permite a las empresas crear un nicho del mercado en línea para su negocio, llamado comercio componible, al poder desarrollar una solución llena de funciones para los clientes.

¿Qué es la arquitectura MACH? La arquitectura MACH utiliza cuatro avances tecnológicos recientes como principios: Microservices, API First, Cloud Native y Headless, convirtiéndose en el nuevo paradigma para e-commerce. Estos principios son los que permiten que una empresa pueda entrar en el mundo del comercio componible.

Esta arquitectura tiene paralelismos con la arquitectura orientada a servicios, modernizando considerablemente su concepto, al ofrecer una excelente experiencia de compra en línea, en múltiples dispositivos.

1- Microservicios La arquitectura MACH está constituida por aplicaciones de múltiples proveedores, creando finalmente una solución completa. La finalidad de cada microservicio es ejecutar una sola tarea, como pagos, búsqueda de productos, listas de deseos, etc.

Los microservicios brindan flexibilidad, escalabilidad y resiliencia en las estructuras de e-commerce, porque cada funcionalidad se desarrolla, implementa y administra de forma independiente.

2- API First Es el tejido conector de una arquitectura MACH. La Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) comunica entre sí los diversos microservicios del sistema para que todos los componentes puedan funcionar armónicamente.

Las API crean un marco de interfaces que encubre la complejidad existente en una arquitectura moderna de e-commerce, haciéndola fácil de usar.

3- Cloud Native Este modelo se refiere al software alojado exclusivamente en la nube, por lo cual no requiere de instalación ni mantenimiento, ya que las actualizaciones se realizan de forma automática, sin que tenga que hacerlo la empresa de e-commerce.

La arquitectura Cloud Native brinda a las empresas una escalabilidad prácticamente infinita, porque los proveedores ya tienen todo listo para ser utilizado.

Es la solución ideal para satisfacer las cambiantes necesidades de una empresa, al brindar agilidad e innovación.

4- Headless Este enfoque se basa en desacoplar el frontend del backend en una solución e-commerce, quedando ambos conectados por una API, para permitir que los equipos de desarrollo creen experiencias personalizadas en línea, sin obstaculizar el backend.

Al proporcionar un alto nivel técnico de flexibilidad, esta arquitectura permite crear una plataforma que satisfaga las necesidades comerciales y las expectativas de los clientes.

Ventajas de la arquitectura MACH MACH es beneficiosa para las empresas que desean mantenerse a la vanguardia mientras se adaptan a los escenarios cambiantes.

Con una arquitectura monolítica tradicional, las empresas están restringidas a confiar en un solo sistema que maneja todo. Por el contrario, MACH permite a las empresas elegir las mejores tecnologías y plataformas disponibles para cada funcionalidad, ofreciendo así una experiencia superior a los clientes.

Reduce el tiempo de comercialización Los desarrolladores pueden implementar prototipos rápidamente, probando conceptos claves antes de invertir en implementaciones de mayor escala, ahorrando tiempo y dinero.

Tiene uno de los mejores conjuntos de herramientas La arquitectura MACH permite tener sistemas informáticos a la medida, a partir de tecnología punta disponible en el mercado. Las empresas ya no tienen que conformarse con menos cuando se trata de paquetes de software, porque pueden agregar, probar y eliminar servicios específicos en cualquier momento.

Actualizaciones automáticas Bajo estructuras tecnológicas monolíticas, las empresas están sujetas a constantes actualizaciones de software, lo que puede volverse costoso e ineficiente.

La arquitectura MACH proporciona versiones automáticas e ininterrumpidas, al garantizar que su código y el código de la empresa están separados. Esto facilita agregar, reemplazar o eliminar software de forma individual. Todas las actualizaciones son automáticas y no interfieren con la integridad del sistema.

Personalización e innovación La capacidad de la arquitectura MACH de cambiar constantemente brinda libertad a las empresas para cambiar y adaptarse, en función de las exigencias del mercado.

Con la agilidad que brinda la arquitectura MACH, las empresas pueden realizar cambios instantáneos para mantenerse al día con los requerimientos de sus clientes.

Sobre Aplyca Aplyca es la agencia de servicios digitales que se especializa en crear soluciones para la web moderna. Son expertos en e-commerce para responder a las necesidades del comercio digital a gran escala. Los interesados pueden conocer sus resultados y contactar con ellos para hablar de las necesidades de su proyecto.



