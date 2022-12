La necesidad del asesoramiento en arte Emprendedores de Hoy

domingo, 11 de diciembre de 2022, 12:18 h (CET)

Entrar en el mundo del arte es una tarea muy difícil si no se tiene conocimiento previo del tema. Saber qué artistas destacan o van a tener una evolución al alza y descubrir que obras brillan por su calidad o precio es todo un reto para los nuevos interesados en el medio y contar con un servicio de asesoramiento en arte adecuado puede cambiar drásticamente su acercamiento a esta disciplina tan llamativa.

Los advisors de Saishoart se encargan de este proceso, de acompañar y asesorar al comprador desde un punto de vista tanto artístico como financiero. Además, el equipo explica las nuevas tendencias y novedades que trae el mercado de arte contemporáneo para que los clientes adquieran el mejor conocimiento del mismo y así poder tomar decisiones correctas con la información y formación adquirida.

Asesoramiento en arte por Saishoart Los servicios que ofrecen comienzan con un formulario que se basa en elegir cuáles son las preferencias que tiene el cliente sobre el arte, tanto desde el punto de vista de disciplinas como de estilos. En la plataforma de Saisho existe todo tipo de disciplinas desde las más clásicas como la pintura y la escultura, como más vanguardistas como el arte digital o los collage. En cuanto estilos existe una gran diversidad: desde el hiperrealismo, pasando por la neofiguración y el arte geométrico, hasta el street y el pop art.

El siguiente paso es responder al objetivo que tiene el cliente. Decorar un espacio específico o comenzar a invertir en arte son los fundamentales, aunque también hay un eje que tiene en cuenta ambas opciones. El siguiente paso es establecer el presupuesto que parte desde los cientos de euros hasta los 50mil, que son los precios entre los que varían sus obras. Justo en ese momento, su atención se hace más personalizada al pedir datos básicos de contacto.

Toda esta información es recopilada y analizada por el equipo de advisory de Saisho liderado por Daniel Salas y pasan a realizar una propuesta que será compartida con el coleccionista tras la puesta en contacto con el mismo. Lo más normal es hacer sesiones de videoconferencias donde se explican los artistas propuestos tanto desde el punto de vista conceptual como técnico y curricular.

Y todo este servicio se presta de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno de compra.

Si se quiere probar como funciona este proceso, se puede visitar la página web de Saisho

Explorador de obras disponibles Después de contar con esta información, se puede acceder a su página web en la que tienen un amplio catálogo de obras que responde a los intereses que se respondieron en el formulario inicial. Al entrar, hay tres categorías principales entre las que se puede ingresar: artistas, obras específicas y otros coleccionistas de arte que ya tienen obras a la venta. Así, también se puede buscar un puesto dentro del gremio y comenzar a interactuar con expertos u otros coleccionistas.

En su explorador también tienen en cuenta otros elementos como el tamaño de la obra, soporte, colores predominantes de la obra… Al acceder a alguna de ellas, cada uno de los autores cuenta con un perfil personalizado en el que se puede consultar su información y trayectoria. Todos datos fundamentales en caso de que se quiera incursionar dentro del coleccionismo de arte. Incluso, Saishoart ofrece una masterclass para enseñar las bases del mundo artístico y que las personas puedan capacitarse para comprender de mejor manera lo que este mundo conlleva.

En conclusión, el asesoramiento de arte es fundamental para los curiosos que quieren comenzar a incursionar dentro de él sin importar cuál sea su objetivo. Tener un punto de vista artístico y financiero es clave para no cometer errores y aprender de los mejores le facilita a los nuevos interesados estrategias de obtener las mejores obras disponibles en el mercado.



