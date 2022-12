La calidad de los calcetines de Lana Merino, con ZD Zero Defects Emprendedores de Hoy

La marca ZD Zero Defects, empresa de confección española de ropa íntima que tiene una tradición de más de 100 años, goza de un buen posicionamiento en el mercado gracias a la calidad de sus productos y al cuidado que ponen en los detalles.

Dentro de su catálogo, los hombres pueden encontrar calzoncillos de distintos modelos, camisetas interiores con tirantes o mangas. El público femenino encuentra bragas normales o menstruales, bodies, fajas pantalón o camisetas. Asimismo, confeccionan diversos tipos de calcetines Lana Merino en hilo o algodón orgánico.

La nobleza de la Lana Merino La Lana Merino es una fibra natural muy valorada por sus múltiples beneficios al utilizarse en prendas de vestir. Tiene propiedades antibacteriales, ya que impide que el sudor se filtre por sus tejidos, con los que se evitan los malos olores. A diferencia de otras lanas, la del tipo merino es suave al tacto, por lo que no provoca picores en la piel. Por estas razones, la marca ZD Zero Defects ha decidido usarla como insumo en sus calcetines cortos y altos.

La línea de Lana Merino proporciona una temperatura constante al pie gracias a su composición de 65 % lana, 22 % poliamida y 13 % elastano. El tejido ha sido fabricado con la técnica de remallado punto por punto, que hace innecesario el uso de costuras.

Las zonas reforzadas en la punta y en el talón garantizan mayor durabilidad del producto. Como parte de la filosofía corporativa de la marca, estas piezas son biodegradables y sus materias primas son recursos renovables. La firma afirma que estos calcetines son el resultado de la más alta tecnología manufacturera a un precio por demás accesible.

Pasión por los calcetines Según los profesionales de esta compañía, desde que comenzaron a fabricar calcetines, este producto se ha convertido en una pasión. Aseguran que por eso utilizan para su confección solo los materiales más nobles, como hilo de Escocia, hilo de soja y algodón orgánico. Aclaran que las virtudes no solo están en las materias primas.

Explican que, con el tiempo, han desarrollado técnicas de manufactura que les han permitido elaborar un producto al que le atribuyen características muy especiales. Un diseño ergonómico facilita el ajuste perfecto al pie proporcionando la máxima comodidad. Añaden que son suaves al tacto y en el contacto con la piel, poseen un acabado artesanal y son muy duraderos.

Estas características están presentes también en los calcetines de Lana Merino. Los representantes de esta marca centenaria aseguran que son productos de alta calidad que proporcionan confort y protección adecuada para los días fríos. Además, cada uno de estos productos es único, de origen natural y sostenible.



