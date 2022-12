Las claves del renting seminuevos de Rent Car Fácil

Anteriormente, muy pocas personas tenían acceso a una gran variedad de coches para elegir y conducir, ya que era obligatorio la compra de estos para poder disfrutarlos. Sin embargo, el nuevo modelo de negocio de renting de vehículos cambió esto por completo al permitir a las personas pagar una cuota por horas, días o meses para conducir el coche de catálogo de su elección. La empresa Renting Car Fácil es reconocida en este sector por disponer de soluciones de automóviles renting seminuevos y nuevos que han sido desarrollados por las marcas más reconocidas del mercado.

Coches seminuevos para rentar con Renting Car Fácil Renting Car Fácil ha integrado un servicio de renting de coches seminuevos para que las empresas, autónomos y particulares puedan escoger entre una flota de más de 2000 vehículos de marcas prestigiosas. Entre estas marcas se encuentran Volkswagen, Citroën, Fiat, Peugeot, Toyota, Nissan, BMW, Audi, entre otros. Para cada una, hay disponibles modelos tradicionales y modernos que han sido revisados por un equipo de expertos en el sector automotriz para asegurar soluciones de movilidad de primera calidad. Al mismo tiempo, la empresa potencia este servicio de renting seminuevos al incluir en el coste mensual asistencia las 24 horas del día para atender urgencias o accidentes y el cambio de neumáticos. De igual manera, ofrecen reparaciones y mantenimiento en talleres especializados, seguros a todo riesgo con o sin franquicia y la eliminación del cobro de entrada inicial. Es importante mencionar que estas soluciones de renting seminuevos están condicionadas para un período de contrato mayor a 12 meses.

¿Cuáles son las ventajas del renting de un coche? La ventaja principal de un renting de coches seminuevos o nuevos es la posibilidad de elegir y adquirir alguno de ellos sin tener que preocuparse por los gastos de matrícula, impuestos, mantenimientos, repuestos, etc. Por el contrario, muchas compañías no solo se encargan de todo esto, sino que incluyen en el precio del alquiler de seguros para resolver daños propios o causados por terceros. Otra ventaja de este tipo de servicios es la posibilidad de cambiar de coche cada cierto período de tiempo. Esto es ideal para quienes desean probar de manera constante diferentes tipos de vehículos o para aquellos que disfrutan conducir los coches de última gama que salen al mercado. Al rentar acceder a estos coches, el particular o empresa evita tener que hacer una inversión mayor y no tiene que apegarse a una marca o modelo específico durante años. Con Renting Car Fácil el renting de vehículos es bastante sencillo y práctico, ya que la empresa tiene un fuerte compromiso con ofrecer a sus clientes una experiencia de conducción confortable y de alta calidad.

El renting de coches seminuevos de Renting Car Fácil no incluye el pago de cuotas iniciales o finales. Además, la empresa publica frecuentemente ofertas y promociones atractivas que hacen aún más económico este servicio.