Buscoremolque y sus opciones para invernar embarcaciones

viernes, 9 de diciembre de 2022, 16:27 h (CET)

Invernar embarcaciones es algo fundamental para los meses en que no serán utilizadas, ya que pueden dañarse con el paso de las estaciones a lo largo del año. Y es que la gran mayoría de personas suele utilizar sus botes o barcos principalmente en la época del verano, que es cuando el clima tiene las mejores condiciones para navegar.

Buscoremolque ofrece varias opciones para poder almacenar cualquier tipo de embarcación de forma correcta durante esa temporada en que no se usa para poderla conservar de la mejor manera posible.

La importancia de invernar embarcaciones Al estar tanto tiempo sin ser utilizados, los botes pueden presentar daños irreparables si no son almacenados correctamente. Los expertos recomiendan primero comenzar con una limpieza general de exterior a interior, para después revisar el sistema eléctrico y garantizar que todo funcione a la perfección, pero hay que dejarlas desconectadas por el tiempo que no se usen.

Los dos siguientes grandes pasos son la revisión del motor (que debe ser limpiado con agua dulce) y conseguir una base adecuada que permita a la embarcación estar fuera del agua. Hay muchas muy diferentes y todo varía dependiendo de las necesidades del bote. Por esa razón, lo ideal es consultar un lugar con experiencia como Buscoremolque.

Las opciones que ofrece Buscoremolque para invernar embarcaciones Esta reconocida marca lleva casi 20 años dentro del negocio del traslado de equipos, aunque también tienen una sección completa enfocada en adquirir bases para la invernación de barcos o botes. Sus precios varían entre los 130 a los más de 3 mil euros, pero saber cuál elegir depende del tipo de embarcación con la que cuente el cliente.

Por ejemplo, su equipo más económico es una base para la proa de tan solo 130 euros que puede ser adquirida mediante su página web. Ya hay otras opciones más costosas, como su cuna de ruedas, que permite movilizar una embarcación más fácilmente en caso de ser almacenada en una bodega. Sin embargo, también tienen opciones fijas para veleros o barcos a motor. Por último, tienen una stockber, la cual cuenta con cuatro soportes y le brinda mayor estabilidad al bote al momento de ser invernado

Contar con las herramientas necesarias para invernar embarcaciones es fundamental para las personas que se sienten cautivadas por el mundo de la navegación. Aunque muchos de ellos suelen utilizarlas con el paso de los meses, muchas otras esperan a la época de verano para arriesgarse en salir al mar. Por eso, es crucial almacenar el barco en óptimas condiciones durante la temporada que no será usado y, para ello, lo mejor es invertir en la mejor base. En ese sentido, la compañía especializada de Buscoremolque cuenta con opciones ideales.



