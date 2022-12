La hucha solar llega para quedarse. Cómo ahorrar generando energía propia Emprendedores de Hoy

Instalar placas solares en las viviendas unifamiliares ha dejado de ser un lujo accesible para unos pocos. Gracias a las distintas modalidades de financiación, cada vez más hogares generan su propia energía solar renovable y ahorran cada mes en la factura de la luz gracias a las llamadas huchas solares.

Llega el frío y en los hogares españoles, entre el precio de la energía y el encarecimiento de los principales productos del carro de la compra, ahorrar cada mes supone una difícil tarea en la economía doméstica.

Lidera Energía, comercializadora de energía renovable especializada en el autoconsumo solar destinado a particulares, lanzó hace seis meses un producto novedoso y pionero llamado hucha solar, que permite acumular en una batería virtual los excedentes de energía generados en cada tejado y no consumidos por la familia. Gracias a esta batería virtual, los hogares que apostaban por instalar placas solares pueden ahorrar en sus facturas eléctricas, llegando incluso a tener facturas de luz por valor de 0 €.

En tan solo unos meses, la compañía con sede en Granada ya cuenta entre sus clientes con miles de familias españolas que, además de consumir energía gratis durante el día, con su hucha solar gestionan los excedentes de energía que no consumen durante el día y pueden compensar económicamente la energía que consumen en horario nocturno.

Además, un porcentaje importante de estos clientes, con la hucha solar generada por la instalación de autoconsumo solar, compensa la factura de electricidad en sus segundas viviendas.

El autoconsumo solar se posiciona como una de las energías limpias más rentables, especialmente en España, uno de los países con más horas de sol anuales. Quienes apuestan por esta energía no solo están eligiendo una limpia y sostenible, sino que logran ahorrar hasta un 100 % del coste eléctrico, dependiendo de la gestión de esos excedentes.

“Apostar por el autoconsumo solar en tu domicilio te permite estar menos expuesto a las fluctuaciones del precio del mercado energético y buscar en la medida de lo posible la independencia energética”, afirma José María Galdón, Director General de Lidera Energía en España. “Este tipo de energía es la más barata. No es solo que las familias estén más sensibilizadas con el cambio climático y la sostenibilidad, sino que ante la subida de precios generalizada que vivimos, queremos llegar a fin de mes, y el autoconsumo solar nos ayuda a ahorrar en la factura de electricidad”, concluye.

Sobre Lidera Energía Lidera Energía, compañía perteneciente a Greening Group que está presente en seis países y cuya sede central se ubica en Granada, es una comercializadora de energía especializada en el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas en viviendas unifamiliares y comunidades energéticas.

Este grupo empresarial, que ya tiene más de once años de trayectoria en el sector de las energías renovables, cuenta con sedes en España, Italia, Alemania, EE. UU., México y Marruecos; y un equipo de más de 400 profesionales. Crecimiento y desarrollo que en 2022 se materializará con una facturación prevista superior a 50 millones de euros a través del impulso de las energías renovables, ayudando a miles de familias a dar el salto a la energía solar.



