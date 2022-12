Los hoteles y actividades que ofrece Travegali.com en Nueva York

Encontrar recomendaciones sobre dónde hospedarse en ciudades turísticas es una dificultad extra cuando se trata de viajeros con movilidad reducida, como lo son los usuarios en silla de ruedas. En consecuencia, para asistirlos en sus viajes nació travegali.com, con el objetivo de fomentar el turismo accesible, poniendo a disposición de cada viajero información sobre las instalaciones de los hoteles y locaciones recomendadas. Entre todos estos datos, algunos de los más demandados son las actividades en Nueva York.

Turismo accesible alrededor del mundo En 2019, Rafael Blanco Tejera, Pedro Hernández y Juan Luis Pérez, del Grupo Pérez Moreno, decidieron crear la startup Travegali.com. Este portal de turismo accesible está dirigido a los más de cien millones de usuarios en silla de ruedas que buscan contenido especializado para poder hallar alojamiento en los más de 100 destinos distribuidos en 25 países que Travegali.com incluye en su catálogo.

Su objetivo es proporcionar una plataforma donde los viajeros puedan acceder a las imágenes de las habitaciones e instalaciones que cumplan con las normas de accesibilidad, además de poder reservarlas a través de Travegali.com. En constante crecimiento, este proyecto busca ofrecer la selección más extensa de hoteles alrededor del mundo, seleccionados tras un meticuloso análisis, para que los usuarios de sillas de ruedas puedan viajar sin preocuparse por la accesibilidad en el destino.

Esta propuesta es una respuesta a la ausencia de estándares de accesibilidad locales, los cuales afectan negativamente a la experiencia de los usuarios en silla de ruedas a la hora de viajar.

Accesibilidad en Nueva York Travegali.com ha recopilado una gran lista de actividades en Nueva York que respetan los estándares de accesibilidad, incluyendo un contenido lo suficientemente completo como para adaptarse a los intereses de todos los viajeros. En su página web, han incorporado información sobre hoteles accesibles próximos a restaurantes que han sido galardonados con Estrellas Michelin, food trucks accesibles, planes para el Día de San Valentín, lugares desde donde ver la Estatua de la Libertad, terrazas de Nueva York accesibles para usuarios en silla de ruedas y hoteles con instalaciones para sillas de ruedas hidráulicas.

Siendo el fuerte de Travegali.com los 6.000 hoteles accesibles de su portfolio, recomiendan hoteles como el 11 Howard, en el corazón de SoHo, reconocido como un lugar donde los huéspedes pueden escribir sus propias historias. Otro hotel recomendado por el sitio web es The Gansevoort Meatpacking NYC, en Greenwich Village, rodeado de restaurantes que han recibido Estrellas Michelin.

Para aquellos que prefieran las áreas más céntricas, The Hotel at Times Square, Park Central New York, y The Homewood Suites New York se encuentran Midtown, cerca de atracciones imperdibles como los teatros de Broadway, el Rockefeller Center, Bryant Park y el MoMA o Museum of Modern Art.

Debido a su amplia experiencia en el sector y a la importancia que le dan a la información para que todos los usuarios, independientemente de su situación, puedan realizar turismo accesible sin preocuparse, Travegali.com es una excelente opción para encontrar actividades en Nueva York.