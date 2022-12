Dejando Huellas, la marca de joyas que permite dar un significado a los colgantes con el grabado de las huellas dactilares Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de diciembre de 2022, 13:53 h (CET)

La joyería se ha impuesto como una manera de transmitir afecto y sentimientos desde tiempos inmemoriales, al ser escogida como el regalo predilecto para eventos importantes o para marcar hitos en la vida de una persona. Por ello, desde Dejando Huellas ofrecen una apuesta de joyería artesanal personalizada añadiendo un extra de identidad al significado a los colgantes y demás joyas al plasmar huellas dactilares en sus joyas.

Joyería Emocional Desde Dejando Huellas apuntan a una apuesta única enfocada en joyería que evoca significado y sentimientos, que simboliza y representa momentos o personas fundamentales para la vida de sus clientes. Por ello, esta empresa nació de la pasión de su fundadora por atesorar recuerdos, para lo cual la joyería es una excelente aliada debido a su perdurabilidad y resistencia en el tiempo.

Para lograr sus joyas únicas, Dejando Huellas trabaja con dos metodologías diferentes: a partir de moldes con la huella dactilar de la persona, o mediante grabados artesanales realizados a partir de la huella entintada escaneada. Cada pieza es creada de forma artesanal por orfebres con más de cincuenta años de trayectoria en el oficio, y para cada cliente en particular, por lo que no existen dos piezas iguales. Para lograrlo, ofrecen atención personalizada a lo largo de todo el procedimiento de creación de cada joya.

La marca de joyas que ha enamorado a reconocidas personalidades El carácter único de las joyas de Dejando Huellas ha logrado llamar la atención de personajes reconocidos. Esto ha sido posible debido a que las joyas de esta marca no solo ofrecen la posibilidad de plasmar la identidad en cada pieza, sino que es posible realizarlo de forma elegante.

El procedimiento utilizado por Dejando Huellas para que cada joya sea única es sencillo y personalizado. En primer lugar, el cliente recibe un kit para tomar la huella dactilar, que queda grabada en su pasta especial de joyería, capaz de grabar las marcas, volúmenes y textura de cada huella. Seguidamente, el equipo de Dejando Huellas recoge el molde para convertirlo en la pieza de elección de cada cliente, creando una joya única para cada uno de ellos.

Gracias al método de Dejando Huellas, es posible plasmar el significado de los colgantes de forma única, personalizada y elegante, para que los recuerdos puedan vivir por siempre en una pieza de joyería diseñada y creada especialmente para cada cliente por manos expertas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.