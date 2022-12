Frenazo al sector inmobiliario, ¿por qué no se vende una casa a finales del 2022?

La subida de tipos de interés pincha la burbuja inmobiliaria y frena en seco la compraventa de viviendas. No es difícil entender que el encarecimiento del dinero repercute considerablemente en un aumento de la cuota que habrá que pagar al banco, en caso de solicitar una hipoteca. Esto representa un incremento que oscila entre un 20 % y un 40 % más en la cuota de la misma.

¿Qué consecuencias produce la subida del tipo de interés? La principal consecuencia del encarecimiento del dinero es la pérdida de poder adquisitivo del comprador, lo que provoca la falta de solvencia y poder de endeudamiento. Es decir, se reduce la demanda, desapareciendo 1 de cada 4 compradores, cayendo el n.º de compraventas y acumulándose un mayor stock de viviendas en el mercado, que compiten más entre ellas. Además, si se observan crisis anteriores, se puede comprobar que esto desencadena una caída generalizada de precios. De acuerdo con los expertos, el precio sufrirá una reducción de entre el 15 % y hasta un 30 %, a partir del 2023 y para finales del 2022 el Banco Central Europeo (BCE) prevé una reducción del 5 %, según publica su Boletín Económico de Junio/2022.

¿Cómo encontrar un comprador para una casa en plena crisis? Hay que analizar cuál es la dinámica del mercado. Actualmente, hay demasiada publicidad confusa de inmuebles anunciados, llegando a existir una triplicidad de anuncios y, lo más perjudicial, demasiadas inmobiliarias haciendo lo mismo para una misma vivienda con las mismas herramientas obsoletas, que genera una sobreinformación en la mayoría de los casos inexacta. Esto da como resultado que los compradores sean más indecisos y ralenticen la toma decisiones, que genera, a su vez, una mayor caída en las ventas.

De acuerdo con la experta Claudia Ronquillo Moreira, jefa de marketing de la empresa Univial S.L., empresa pionera en la digitalización de proyectos virtuales y procesos inmobiliarios, con más de 38 años de trayectoria en el mercado español, se explica que “hoy en día, para encontrar al comprador idóneo para cada vivienda, no es cuestión de magia, es cuestión de innovación, conocimiento y ejecución”. Una de sus premisas en la época actual, es que “sin la tecnología adecuada y bien aplicada no se atrae a nadie. El perfil actual de comprador es muy exigente y necesita información y soluciones al instante, no días más tarde”.

