Reusar el abrigo de piel del armario puede ser al mismo tiempo ecológico y trendy

A todo el mundo le ha podido pasar lo de tener en el armario una o varias prendas de piel que siguen ahí, incluso aunque nunca se hayan llegado a utilizar. Un poco por tenerle cariño, un poco por sentirse culpables por haber sido puesto solo una vez, por ser un regalo, por ser de otras generaciones o quizá porque se piensa que hay un valor económico en esa prenda y no se quiere renunciar a él.

La posibilidad de darle una segunda vida a ese abrigo de piel En ocasiones, un abrigo de visón pesa mucho y no resulta cómodo. Además, tiene unas hombreras enormes y aunque está haciendo frío, las personas no se deciden a sacarlo del armario y ponérselo para pasear. Quizás también tienen resquemor porque un abrigo de piel no le resulta ecológico y se tienen un fuerte compromiso con la ecología y la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, hay una solución que permite tener esa prenda al mismo tiempo que cumple con la economía circular aprovechando los materiales nobles con los que está confeccionado ese abrigo. De esta manera, se puede llevar ese abrigo de visón y que lo examine un experto peletero. Este examinará cuidadosamente las pieles y propondrá un nuevo diseño con un toque actual y juvenil, entallado y con detalles con nuevos materiales o la posibilidad de hacerlo reversible con una tela gabardina de primerísima calidad.

Aplique un nuevo diseño moderno, actual y juvenil.

Las posibilidades que puede aplicar a ese abrigo son infinitas, por lo que se adaptan a todo tipo de personalidad y estilo. Con viejos abrigos de zorro que tenían un diseño de los años ochenta y que resultaban hasta un poco estridentes se pueden conseguir prendas elegantes y entalladas. Con abrigos de visón las posibilidades son también enormes, ya que se pueden transformar en abrigos largos, elegantes, entallados o informales pero siempre juveniles, modernos o atemporales.

Incluso si la persona no se quiere desprender de la prenda porque tiene un gran valor sentimental, pero no quiere un nuevo abrigo, hay empresas como arreglosdepeleteria.com que ofrecen más posibilidades. Estos pueden transformar un abrigo de piel en una manta de visón que le aporte un toque cálido y glamouroso al hogar. Desde arreglosdepeleteria.com se puede acceder a una infinidad de opciones debido a que se constituyen como expertos en darle una segunda vida a las prendas de piel.