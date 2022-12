Por qué es conveniente la limpieza profesional en las comunidades de vecinos, según GRUPO BERNI Comunicae

viernes, 9 de diciembre de 2022, 14:42 h (CET) Una asociación de viviendas gestionadas eficazmente no escatima en gastos cuando se trata de la limpieza. Incluso los edificios e infraestructuras de última generación que aspiran a ser funcionales y acogedores para los residentes no servirán de nada si están descuidados y sucios Si una comunidad de propietarios tiene varios edificios y amplias zonas comunes, césped, patios de recreo, cobertizos para la basura, garajes, no hay manera de mantener todo limpio y ordenado sin confiar esta tarea a una empresa externa con el equipo adecuado y un equipo de empleados cualificados.

La limpieza comunitaria es una tarea que requiere una perfecta organización del tiempo de trabajo, el acceso a productos de limpieza profesionales y un enfoque serio del trabajo de limpieza.

El equipo de limpieza debe trabajar de forma eficiente, rápida y silenciosa: los trabajos de limpieza más grandes suelen planificarse en horas en las que la mayoría de los residentes están trabajando.

Todo ello para evitar hacerles la vida imposible con el ruido excesivo o el fuerte olor de los productos de limpieza. Por otro lado, los productos químicos de limpieza pueden ser una molestia para los pequeños que se quedan en los pisos al cuidado de los padres o las niñeras.

Al conocer los detalles de la comunidad de vecinos, las empresas de limpieza profesionales pueden programar con precisión actividades específicas a lo largo del tiempo y seleccionar los productos químicos adecuados.

La escalera: la joya del edificio

El lugar estratégico de todo edificio multifamiliar es el hueco de la escalera. Las escaleras y las barandillas se utilizan mucho todos los días. Cuanto peor es el tiempo, en peores condiciones quedan.

La suciedad que se trae en los zapatos (barro, incluso aguanieve; polvo, hojas, polen, etc.) crea una capa de suciedad en los suelos que es visible a simple vista. Sin embargo, los huecos de las escaleras son algo más que una cuestión estética: la suciedad de los zapatos puede agravar las afecciones alérgicas y asmáticas de los residentes. Por lo tanto, la limpieza diaria de los huecos de las escaleras también es importante para la salud de los residentes.

Las empresas de limpieza también se encargan de tratar las barandillas de las escaleras con agentes antibacterianos, de limpiar los alféizares de las escaleras.

Las ventanas, especialmente los cristales de las puertas de entrada, requieren una atención especial. Las superficies de cristal sucias causan una impresión especialmente desagradable, dando al conjunto un aspecto descuidado.

Igualmente, importante es la retirada de folletos o correspondencia publicitaria dejada en los buzones.

Zonas verdes: un bien común para los residentes

La infraestructura que rodea a los edificios de una asociación de viviendas sólo cumple su función si está bien mantenida y se puede utilizar sin miedo.

Mantener las zonas verdes y los parterres y toda la vegetación en perfecto estado suele ser tarea de la empresa de jardinería contratada por la comunidad.

Pero también son los propios residentes los que colaboran en mantener la limpieza del césped: son personalmente responsables de limpiar los excrementos de sus mascotas y de depositar la basura en los cubos previstos.

Las empresas de limpieza que se especializan en comunidades deben asegurarse de que todos los cubos de basura se vacían. También es aconsejable que los trabajos de limpieza de la zona comunitaria no se dejen para el último momento, cuando el contenido de los contenedores se derrama literalmente sobre la acera.

Si hay una zona de juegos en el exterior, la limpieza debe ser extremadamente precisa y el servicio de limpieza debe ser consciente de que los descuidos pueden provocar accidentes. Los peligros en el patio de recreo incluyen:

Botellas rotas , fragmentos de vidrio (posibilidad de lesiones)

, fragmentos de vidrio (posibilidad de lesiones) Piezas de mobiliario de jardín o juguetes rotos que se hayan dejado tirados (pueden provocar lesiones)

(pueden provocar lesiones) Ramas, exceso de hojas (posibilidad de lesiones, pero también de que aniden alimañas o ratones/ratas en los montones de hojas)

(posibilidad de lesiones, pero también de que aniden alimañas o ratones/ratas en los montones de hojas) Arena derramada en los paneles de goma que recubren la zona (posibilidad de resbalar, romperse una pierna, caer). Como parte de la limpieza de la comunidad, se debe prestar especial atención al cuarto de la basura y sus alrededores. Es responsabilidad de cada residente clasificar la basura y depositarla en los contenedores correspondientes, pero corresponde a la empresa de limpieza mantener ordenada la zona que rodea a los contenedores.

El edificio: la actividad

El lavado de las fachadas de los edificios requiere el uso de hidrolimpiadoras. Aunque este tipo de trabajos de mantenimiento no son frecuentes, merece la pena que se lleven a cabo cuando sea necesario, especialmente en las grandes zonas urbanas. Esto está relacionado con los siguientes factores:

Smog y altas concentraciones de partículas en el aire.

Espolvoreado de plantas de temporada. La suciedad que penetra en la fachada es cada vez más difícil de eliminar con cada estación del año, por lo que el carácter cíclico de este tipo de trabajos de limpieza debería incorporarse al calendario de toda comunidad de vecinos.

Sólo una empresa de limpieza cualificada podrá seleccionar los productos químicos adecuados en función del tipo de materiales utilizados en la fachada. En muchos casos, la limpieza de fachadas requiere el uso de equipos que permitan trabajar en altura. Un enfoque poco profesional de la operación puede dar lugar a un accidente laboral.

Limpieza posterior a la renovación en las comunidades de vecinos

La limpieza posterior a la renovación es una tarea especialmente difícil.

La renovación suele consistir en el aislamiento de los edificios, la pintura y los trabajos de reparaciones de la escalera o el sótano.

La limpieza de la comunidad cuando el equipo de renovación ha terminado su trabajo implica no sólo poner en orden las partes comunes, sino también eliminar la basura y limpiar a fondo.

A menudo se necesita un equipo profesional, como cuando se limpian zonas industriales.

Los trabajos que parecen más sencillos son especialmente arduos y requieren mucho tiempo: por ejemplo, quitar el polvo de superficies como el terrazo o el cristal.

La limpieza repetida y no especializada suele provocar que la suciedad se corra y deje rayas.

Un equipo de limpieza profesional dispone de productos químicos para ayudar a eliminar el polvo, la pintura y los restos de poliestireno.

Limpieza del sótano: para que no se convierta en un desastre

Otro lugar que hay que mantener limpio son los sótanos. Para los residentes de los edificios multifamiliares, son al mismo tiempo despensas, almacenes para bicicletas y cochecitos de niños y una gran variedad de "trastos".

La limpieza de los sótanos está íntimamente ligada a mantener la habitación seca para evitar la formación de hongos y a eliminar los malos olores.

Mantener el espacio del sótano en buen estado y limpio es una garantía de que los roedores no se reproducirán allí y de que no será necesario desratizarlo. Por lo tanto, los sótanos deben ventilarse sistemáticamente.

Coste de los servicios de limpieza de comunidades

La limpieza de las comunidades de vecinos: escaleras, inmuebles, zonas exteriores y espacios comunes requiere mucho tiempo.

Muchas comunidades firman un contrato con una empresa de limpieza por un largo periodo de tiempo (incluso indefinido) y le encargan todas las tareas mencionadas anteriormente.

Sin embargo, también es posible contratar a una empresa para las tareas básicas (limpieza de escaleras, garaje y zonas exteriores), y el resto de tareas (limpieza posterior a la renovación, limpieza de sótanos, limpieza de fachadas) se tratan como tareas adicionales, que se pagan por separado.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.