El reglo perfecto para navidades: los Calcetines Solidarios Soy una Joya Comunicae

viernes, 9 de diciembre de 2022, 13:53 h (CET) Nicols Joyeros Artesanos Madrid 1917 y los niños de la Fundación Querer han diseñado y fabricado en España el regalo de moda para estas navidades, calcetines solidarios llenos de amor, luz, diamantes y anillos de compromiso La navidad está a la vuelta de la esquina, y como cada año se piensa en qué regalar a los seres queridos. No vale cualquier regalo, se tiene que acertar, lo cual lo complica aún más porque todas las personas son diferentes, y aunque quieran ir a la moda, también se quiere expresar que son únicos.

Por ello, los calcetines que están más de moda que nunca y son un regalo que poca gente se espera, pero que sin embargo marca la diferencia, y si además son unos calcetines solidarios con los que se puede contribuir a ayudar a miles de niños en todo el mundo lo convierten en el regalo perfecto para estas navidades.

Desde hace años, Nicols (www.nicols.es), el reconocido joyero español que ha sellado con sus anillos de compromiso fabricados de manera sostenible en España el compromiso de cientos de miles de enamorados durante más de tres generaciones, colabora con una causa tan especial como la de la Fundación Querer, una institución sin ánimo de lucro, que ayuda a niños con problemas neurológicos, para que tanto ellos como sus familias puedan hacer una vida lo más normal posible.

Con esta colaboración Nicols conmemora 65 años haciendo joyas únicas

Toda la familia de joyeros artesanos Nicols, comparte los valores de esta fundación afincada en Madrid y liderada por Pilar García de la Granja. Valores que pueden mejorar la vida de cientos de miles de niños en todo el mundo, permitiéndoles expresarse y tener una vida normal. Fruto de esta colaboración y para conmemorar el 65 aniversario del Señor Nicols como maestro joyero, nació el proyecto de calcetines solidarios Soy una Joya.

En Palabras del Sr. Nicols "la joyería es un arte que me permitió comunicarme, desarrollar mi creatividad y encontrar mi camino en el mundo como joyero artesano madrileño, y qué mejor manera de celebrarlo que permitiendo a los niños comunicarse y expresar su creatividad con los dibujos de estos calcetines solidarios llenos de luz y color".

Los niños de la fundación diseñando

En el proyecto Soy una Joya, los niños de la Fundación Querer son el eje principal de unos calcetines que han diseñado con alegría y amor, junto a Joyería Nicols y Waves socks.

Partiendo de un concurso de dibujos inspirados en el eslogan Soy una Joya, se dibujaron diamantes, piedras preciosas, anillos de compromiso y anillos de boda, en unos calcetines súper coloridos que no solo pretenden que se ayude a la fundación con su compra, sino también llenar de alegría las personas que los usen, mientras les recuerda que no han nacido para ser perfectos, sino diferentes, y que cada persona es sin duda una joya, una gema que se talla con el tiempo y cuyo legado pasa de generación en generación.

Comprar los calcetines solidarios en joyería Nicols

https://www.nicols.es/es/calcetines-solidarios-fundacion-querer-442

Con la compra de estos calcetines solidarios por unidades o en packs de cuatro colores, se estará contribuyendo con la Fundación Querer y ayudando a niños de y familias de todo el mundo.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.