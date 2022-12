Ahorro en las facturas con Grupo MQ Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de diciembre de 2022, 12:38 h (CET)

Desde que la energía solar se ha vuelto una alternativa más accesible, cada vez son más los que pueden disfrutar de los beneficios que esta ofrece. Y es que, efectivamente, los sistemas fotovoltaicos son hasta ahora una de las formas de producir energía no solo más eficiente y sostenible, sino también más económica en cuanto al precio de la luz. De hecho, ya hay comercializadoras de energía de este tipo en España que solo en un mes han emitido facturas de luz de 0 €. Compañías especialistas en energía fotovoltaica como Grupo MQ es capaz con sus servicios de hacer que las personas puedan alcanzar un ahorro así en sus facturas.

Una forma de lograr hasta 0 € en las facturas de luz Ahora mismo Europa se encuentran en una situación de crisis que, entre otras cosas, ha hecho más cara la energía, por lo que las personas pagan cada vez más por sus facturas. Sin embargo, la energía solar ha traído consigo importantes beneficios y en contextos como el actual son una alternativa perfecta para lograr un ahorro significativo en el precio de la luz, con facturas que pueden ser incluso de 0 €. De hecho, ya hay propietarios de instalaciones de autoconsumo que se han podido beneficiar de esto, gracias a la compensación de hasta el 100 % de los excedentes que son generados por sus instalaciones solares. Tan solo en el mes de septiembre se han emitido más de 1.000 facturas de luz a 0 €, lo que significa un importante ahorro en cuanto a energía, tanto para particulares como para las empresas que se decidan por una instalación fotovoltaica. De hecho, muchas personas no tendrán que pagar nada durante los meses calurosos por su consumo, gracias a la compensación de excedentes.

Una manera de afrontar la crisis energética Si bien el coste inicial de una instalación fotovoltaica requiere de una inversión importante, los beneficios que se obtienen por ello lo valen totalmente. Si a esto se le suma la crisis energética que está atravesando el continente ahora mismo, la energía solar se convierte en la opción más inteligente y acertada. Durante el último año, el precio de la luz ha ido en aumento, por lo que lograr una factura de 0 € parecía algo prácticamente imposible. No obstante, como ya se ha mencionado, esto ya es posible y se estima que muchos más alcancen este ahorro en los años próximos.

Compañías como MQ se especializan en la instalación de placas solares tanto para particulares como para empresas. Además, cuenta con un excelente sistema de financiación, inversión de 0 € y subvenciones de hasta el 55 % en las instalaciones. Asimismo, ofrece 25 años de garantía y facilita el alcanzar un ahorro en las facturas de hasta el 100 % del consumo.



