Pasos para llevar a cabo colaboraciones con microinfluencers, por FuelYourBrands Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de diciembre de 2022, 12:06 h (CET)

Los microinfluencers, perfiles con menos de 100.000 seguidores en redes sociales, tienen un alcance más reducido que las celebrities. Sin embargo, al contar con mayor tasa de interacción en sus perfiles, el porcentaje de alcance de su audiencia es mucho más elevado que el de los grandes influencers, lo que al final se traduce en mayor rentabilidad, tanto cualitativa como cuantitativamente, ya que se obtienen mejores resultados contratando a varios microinfluencers vs. a un perfil macro. Además, ofrecen una gran credibilidad en nichos muy específicos. De esta manera, estas cuentas que tienen entre 3.000 y 80.000 seguidores ofrecen una vía de comunicación directa y confiable con públicos altamente segmentados.

Ahora bien, encontrar las cuentas adecuadas, contactar a sus titulares y llegar a acuerdos para promocionar marcas, productos o servicios es un trabajo que lleva una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Para simplificar este proceso FuelYourBrands ha creado una plataforma que conecta a empresas con microinfluencers, automatizando el proceso de creación y gestión de una campaña. De esta manera, es posible reducir costes y tiempos de trabajo.

¿Cómo crear una campaña con microinfluencers? El primer paso que toda empresa debe dar es la definición de su público objetivo. Una vez que esto está hecho es posible comenzar con la búsqueda de microinfluencers que se ajusten al perfil de la marca. Las empresas que llevan adelante este tipo de tareas por su cuenta deben destinar una persona o un equipo dedicado a tiempo completo a esta tarea.

Esto se debe a que el proceso de búsqueda, contacto, negociación y gestión es una tarea que demanda tiempo y esfuerzo. En primer lugar, cada cuenta tiene sus propios tiempos y no es extraño que haya cierta espera en las respuestas o incluso no se consiga establecer el contacto. Además, antes de iniciar la campaña es necesario aportar toda la información necesaria, negociar los tiempos de publicación y firmar un acuerdo de colaboración con cada uno de los microinfluencers.

Al mismo tiempo, para que la campaña sea exitosa es necesario efectuar un control exhaustivo de calidad y veracidad de los perfiles seleccionados. En este sentido, las redes sociales están plagadas de cuentas que han comprado sus seguidores o utilizan servicios automatizados para aumentar la cantidad de ‘me gustas’ y comentarios y que, por lo tanto, no pueden garantizar resultados positivos en una campaña de marketing. De hecho, solo el 68 % de los seguidores de los influencers son personas reales o influencers en España.

Uno de los indicadores clave para medir la fiabilidad de una cuenta es su tasa de interacción o engagement rate. Para que una estrategia con microinfluencers sea exitosa esta debe cumplir con un valor mínimo, cifra que está bastante lejos de ser alcanzada por los grandes líderes de opinión.

FuelYourBrands provee una solución tecnológica para diseñar campañas con microinfluencers La plataforma creada por esta empresa reduce notablemente los tiempos de creación y gestión de una campaña de marketing con microinfluencers. En este sentido, gestionar un perfil de manera manual lleva una media de 10 horas de trabajo. En cambio, con FuelYourBrands esto se reduce a 10 minutos, lo que supone un abaratamiento de los precios de mercado de alrededor del 90 %, solucionando además el hándicap de la calidad gracias a su algoritmo, que audita a su comunidad de microinfluencers bajo unos estándares mínimos. Hoy en día, la tasa media de engagement en Instagram para una cuenta pública es del 0,82 % y FuelYourBrands filtra a los que están por encima del 4 %.

Además, la plataforma de microinfluencers de FuelYourBrands cuenta con una interfaz intuitiva que hace posible que cualquier persona pueda crear y gestionar campañas fácilmente, sin necesidad de recurrir a agencias y obteniendo los datos de todas las acciones en tiempo real. Se trata de una manera económica y transparente de llevar adelante acciones de marketing con microinfluencers.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Dr. Fernando Ruger Viarengo, uno de los máximos exponentes en el país y en el mundo, habla sobre las dificultades de la dieta para el colon irritable Viajar con toda clase de lujos con los vuelos privados de ISB-Airbroker Aires de Jaén y la experiencia de oleoturismo que ofrecen El Trineo de GDM, una campaña solidaria para las navidades de 2022 Ahorro en las facturas con Grupo MQ