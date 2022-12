La iniciativa recauda fondos a través de la venta de delantales solidarios del grupo de Facebook "Locos por los Arroces". El donativo irá destinado, entre otros, para mejorar el día a día tanto de los niños oncológicos como de sus familiares y aumentar las ayudas a las familias para largas hospitalizaciones. Pretende llamar la atención de las necesidades y de cómo se puede ayudar a estos colectivos a través de asociaciones como AUPA El grupo de Facebook LOCOS POR LOS ARROCES en colaboración con la ASOCIACIÓN AUPA DE NIÑOS CON CÁNCER han presentado hoy el delantal oficial del grupo en la delegación de la asociación en Granada, la compra de este delantal solidario incorpora el donativo de 1€ por delantal, el donativo contribuirá a la consecución de los fines de la propia asociación, como mejorar el día a día tanto de los niños oncológicos como de sus familiares, aumentar las ayudas a las familias para largas hospitalizaciones, e incluso para ampliar la colaboración económica que proporciona la Asociación AUPA al proyecto Genyo de investigación oncológica a nivel genómico.

Además, esta campaña y en estas fechas navideñas, no solo pretende dar a conocer el regalo solidario perfecto para estas navidades, si no que según Nacho Martínez, administrador del grupo "pretende llamar la atención de las necesidades y de cómo podemos ayudar a estos colectivos tan necesitados de la solidaridad de nuestra sociedad a través de asociaciones como AUPA, cuya labor es tan importante y necesaria, como desgraciadamente, a veces no valorada en su justa medida por nuestra sociedad, es por ello que también te estaremos eternamente agradecidos si deseas contribuir de forma especial o directa a la asociación en www.asocionaupa.com".

El DELANTAL SOLIDARIO lleva serigrafiado el logotipo del grupo LOCOS POR LOS ARROCES y el de la Asociación AUPA de niños con cáncer y están disponibles en tallas para adulto e infantil y además se pueden personalizar con el texto deseado.

La adquisición de los DELANTALES es vía online en la página web www.originalpaella.es, empresa dedicada principalmente a la exportación internacional de paellas o paelleras, quemadores de gas y en general todo tipo de utensilios e ingredientes para hacer las mejores paellas en cualquier lugar del mundo, Nacho Martínez también ha querido agradecer la colaboración de esta empresa, "desde aquí nuestro agradecimiento a Original Paella pues sin su colaboración, esta iniciativa no se hubiera podido materializar ya que además este delantal se podrá enviar a más de 120 países aprovechando su red logística".

Se puede adquirir aquí:

https://originalpaella.es/accesorios-paella/delantal-oficial-locos-por-los-arroces.html

El grupo de Facebook LOCOS POR LOS ARROCES se fundó el 1 de octubre de 2021, en tan sólo 14 meses supera los 112.600 miembros, la temática principal es el ARROZ y todas las maneras en las que se puede elaborar, ya sea en paellas, en risottos, en melosos…Sin duda, lo más apreciado son las creaciones locas en las que se usen ingredientes no convencionales.

Locos por los arroces es un foro donde compartir todos los trucos, recetas, creaciones, etc. para hacer un buen arroz, ya sea en vídeos tutoriales que también se pueden ver en el canal de YouTube LOCOS POR LOS ARROCES, o en las distintas publicaciones de tips que hacen los propios miembros del grupo, siendo su seña de identidad hacerlo con el mejor rollo posible y siempre con respeto y empatía.

Coincidiendo con estas fechas además se está realizando el CONCURSO ARROZACO NAVIDEÑO 2022, un concurso de recetas de arroces navideños entre todos los miembros del grupo de Facebook con suculentos premios que incluyen los mejores productos de las marcas más importantes del sector del ARROZ, en este sentido Nacho Martínez también ha indicado "os animamos a que os hagáis miembros del mejor y más numeroso grupo de arroces de toda la Red, y a que colaboréis con nuestra iniciativa solidaria con la ASOCIACIÓN AUPA DE NIÑOS CON CÁNCER, adquiriendo el delantal más loco, el delantal exclusivo del grupo de Facebook LOCOS POR LOS ARROCES".

Vídeos

DELANTAL LOCOS POR LOS ARROCES ?????