El fundador de Dune Ventures es el más joven en el mundo de la inversión de capital de riesgo según el ranking que ha publicado la prestigiosa revista Forbes David Brillembourg es un joven empresario que se ha destacado en el mundo de la inversión de capital de riesgo en el ámbito del gaming. Fundador de Dune Ventures, Brillembourg dejó la Universidad de Nueva York para ayudar a startups de gaming a obtener financiamiento de capital de riesgo para hacer realidad sus proyectos. En 2020, lanzó su propia firma y ha levantado más de 100 millones de dólares y ha invertido 50 millones en empresas como Medal.tv y Ramen VR.

A sus 24 años, David Brillembourg es el finalista más joven de la lista Forbes 30 Under 30 en Venture Capital y ve su juventud como un activo que le permite conectarse con los fundadores jóvenes y audaces del espacio de gaming. Pero también es parte de una nueva ola de rostros en el capital de riesgo que están mostrando liderazgo de diferentes maneras, ayudando a otros fundadores y contribuyendo a impulsar una nueva generación de empresarios en categorías cada vez más importantes, desde el cannabis hasta el clima y la salud reproductiva.

Dune Ventures es una firma de capital de riesgo con sede en Nueva York fundada en abril de 2020 por David Brillembourg. Dune Ventures es una firma de capital de riesgo en etapas tempranas que respalda a los fundadores que están formando contenido interactivo. Dune invierte en todo el mundo y respalda a los fundadores que están construyendo estudios de contenido, plataformas sociales y la infraestructura que la firma cree que definirá la próxima generación de entretenimiento. Dune invierte en las etapas pre-semilla, semilla y Serie A / B.

Al construir para y junto a la Generación Z, la lista Under 30 de este año en Venture Capital refleja un cambio lento pero significativo en la demografía entre los inversores de startups: los finalistas de esta lista incluyeron un número récord de inversores que se identifican como personas de color, con 20, incluyendo a 13 finalistas que se identifican como mujeres.

Junto a David Brillembourg, otros de los nombres que aparecen en esta edición de "Forbes 30 Under 30" son: Erik Lim (29 años, de Potluck Ventures), Kai Cunningham (28 años. de Limited Ventures), Maya Bakhai (28 años de Spice Capital), Leonardo Arango (29 años de One Way Ventures), Alexis Alston (27 años de Lightship Capital), Mohammed y Ammar Amdani (27 y 24 años, de Adapt Ventures), Chas Pulido (25 años de Alix Ventures), Tim Schlidt (29 años de Palo Santo), Ali Rohde (28 años de Outset Capital), Clarey Zhu (29 años de TCV), Morgan Cheatham (27 años de Bessemer Venture Partners) y David Byrd (29 años de BlueYard Capital).