viernes, 9 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las nuevas generaciones destacan la gran importancia que tiene la inteligencia emocional para sus vidas profesionales. Aprender estas habilidades también hace que se responda mejor con las labores del día a día y enseñan cómo lidiar con situaciones de conflicto o presión. Para los líderes, es fundamental aprenderlas para tener un equilibrio como individuos y su equipo de trabajo.

Mediterranea: Escuela de Psicología está ofreciendo un posgrado en inteligencia emocional y autoconocimiento para aprender las nuevas habilidades que miles de compañías están buscando al momento de contratar a sus nuevos empleados.

¿Qué es la inteligencia emocional y por qué es importante? Los expertos definen la inteligencia emocional en el trabajo como la capacidad de reconocer, procesar y exteriorizar las emociones que surgen alrededor de las responsabilidades laborales. Esto permite saber cómo reaccionar ante las situaciones y poder responder asertivamente ante ellas. Ya sea de forma individual o como parte de un equipo de trabajo. A su vez, mejora las relaciones entre las personas con base en un entrenamiento aplicado.

Aunque es útil para cualquier tipo de trabajador, es una característica obligatoria para los nuevos líderes que ocupan puestos gerenciales para que tengan mejores reacciones ante situaciones de presión o estrés ante proyectos importantes. Por eso, muchas compañías están exigiendo estas habilidades al momento de considerar nuevos candidatos a sus puestos. No es extraño ver una mezcla entre IE y liderazgo.

Inteligencia emocional: una habilidad cada vez más demandada por las empresas Al ser una necesidad, es bueno optar por una capacitación que dé nuevas herramientas sobre la inteligencia emocional. Aunque hay muchos cursos o diplomados, también hay posgrados que se vuelven un atractivo muy interesante en el currículum de sus estudiantes.

Escuela Mediterránea de Psicología está ofreciendo su posgrado de inteligencia emocional y autoconocimiento para el liderazgo, el cual responde a estas nuevas exigencias que cada vez más empresas están solicitando en su plantel. Este programa académico tiene una duración de solo seis meses y puede realizarse de forma remota en cualquier ubicación geográfica. Además, tiene un precio muy accesible.

La salud mental es un tema cada vez más relevante dentro del mundo corporativo y saber cómo expresar las emociones que lo rodean es fundamental para el crecimiento profesional. La inteligencia emocional es una herramienta que no solo ayuda a los empleados sino también a las compañías y esta misma razón la ha hecho una aptitud deseada en los procesos de contratación. Aunque antes no había muchos programas, ahora hay respuestas académicas que brindan las herramientas necesarias para su desarrollo.



