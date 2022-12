¿Cómo prepararse una oposición online?, por ENSAL Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de diciembre de 2022

Los trabajadores públicos han alcanzado ingresos que superan en un 20 % a los obtenidos por empleados del sector privado, autónomos o emprendedores, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto se debe, en parte, a la estabilidad que supone trabajar para el estado, sumada a las garantías laborales que ofrecen estas entidades.

Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública anunció que entre 2023 y 2027 se crearán más de 500.000 plazas nuevas en la administración pública, las cuales van a ofrecerse bajo el sistema de oposiciones. De acuerdo con el INE, es probable que existan al menos 5 postulantes por cada plaza disponible, lo cual supone aproximadamente 2.5 millones de candidatos. Estas cifras demuestran que existe un alto nivel de competencia para quedarse con uno de estos cargos, por lo cual los centros de formación como ENSAL recomiendan realizar un curso para preparar oposiciones, de tal manera que las posibilidades de conseguir la plaza aumenten.

Las ventajas de la formación online Preparar las oposiciones desde una plataforma online aporta grandes ventajas a los candidatos. La demanda de este servicio ha crecido durante los últimos dos años debido, en parte, a la modernización de las plataformas de formación virtual después de la pandemia. Gracias a esto, los opositores cuentan con herramientas de formación dinámicas y de fácil acceso, las cuales les han permitido capacitarse, teniendo en cuenta sus recursos.

Por otro lado, para preparar las oposiciones online se requiere la misma constancia que hacerlo desde un curso presencial. Las personas necesitan dedicar parte de su tiempo a prestar atención a las asesorías virtuales, llevar a cabo las actividades de estudio y presentar las pruebas diagnósticas, evitando distracciones que afecten a su concentración. Estudiar a distancia puede ser un reto cuando no se tiene el control sobre los factores externos, por lo cual es deber del opositor apartar un espacio en su día para dedicarse únicamente a preparar oposiciones.

Formaciones ajustadas a las exigencias de cada oposición En ENSAL se comienzan los grupos de preparación de oposiciones a principios de febrero y a principios de octubre y es un Centro de Formación con más de 5.000 aprobados desde 1994.

Es importante que las academias desdibujen los límites de la comunicación virtual, ofreciendo herramientas que permitan al profesor acercarse a los estudiantes, de tal manera que la interacción entre ambos sea más fluida y de confianza. Por esta razón, ENSAL ha aprovechado su amplia experiencia en la preparación de oposiciones, para diseñar estrategias de enseñanza online que le permitan al opositor adquirir los conocimientos necesarios para aprobar sus exámenes de acceso a la administración pública.

Cada oposición cuenta con un temario específico y un grado de dificultad particular, por lo cual ENSAL se ha propuesto diseñar cursos que se ajusten a las necesidades y expectativas que tiene cada entidad en relación con sus futuros empleados. De ahí que preparar las oposiciones dependa no solo de la formación del personal docente, sino también de un conocimiento exhaustivo de las pruebas y las particularidades de la función pública. Los interesados en preparar oposiciones de la mano de profesionales expertos, solo deben consultar la página web de ENSAL e inscribirse al curso diseñado para la entidad a la que se desea ingresar.



