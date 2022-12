Teniendo en cuenta las diferentes herramientas web que hay para optimizar la venta de productos, hoy en día, la cercanía del pequeño comercio a su cliente mediante la tecnología es fundamental.

Sin embargo, una buena parte de estas nuevas aplicaciones están vinculadas a mercados de cadena reconocidos e ignoran el valor que tienen los pequeños distribuidores dentro del tejido social.

MercApp es una nueva app que busca conectar los comercios pequeños al cliente final, para que así puedan conectarse directamente sin intermediarios. La inscripción a su base de datos se hace mediante dos canales de comunicación fáciles de usar: WhatsApp y Telegram.

Datos del comercio minorista en 2022 Un estudio del diario El País expuso que casi dos millones de personas se dedican al comercio a pequeña escala a junio de este año, según un censo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esto significa que siguen manteniendo su puesto como una de las principales fuentes de víveres para los compradores finales, quienes prefieren adquirir sus productos en ellos en vez de en alguna cadena de mayor escala.

Sin embargo, muchos de ellos no han logrado aprovechar las oportunidades que les ofrece el mundo de la tecnología debido a que no pueden hacer grandes inversiones para crear aplicaciones o herramientas web para optimizar sus envíos. Esto reduce sus ventas considerablemente y, a menos de que el cliente se movilice hasta el establecimiento, no siempre logran alcanzar sus metas diarias.

Las herramientas tecnológicas a la mano del pequeño comercio MercaApp es una nueva aplicación que está facilitando la relación entre este tipo de tiendas y el cliente final, ya que crea el canal digital donde cientos de comercios ingresan a una base de datos que está a la mano de las personas sin importar su ubicación. Así, permite hacer un pedido a la tienda más cercana, que es notificada para el envío de los productos y hasta permite que puedan hablar directamente con la persona interesada para ofrecer un servicio más personalizado. Es un modelo en el que ambos personajes ganan.

En caso de los comercios, acceder es muy sencillo. Mediante WhatsApp o Telegram se llena un formulario en el que se responden preguntas como ubicación, tipo de tienda, el logo y el código de colectivo. Después, se hace un catálogo digital de los productos que se ofrecen y ya el siguiente paso es vender dentro de esta plataforma de IMCommerce.

Establecer la cercanía del pequeño comercio a su cliente mediante la tecnología había enfrentado muchos retos por las dificultades de actualización digital que padecen las tiendas pequeñas. Sin embargo, esta clase de respuestas les permiten adaptarse a las necesidades del mundo actual sin tener que invertir grandes cantidades de dinero para crear una marca digital.