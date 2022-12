Nace Wolf on Wings, la nueva marca que revolucionará el pádel con moda y diseño Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 17:42 h (CET) El objetivo de la nueva start-up española es trasladar el mundo de la moda al pádel, gracias a los 25 años de experiencia en el sector de sus fundadores, a través de diseños innovadores y la última tecnología del mercado.

El pádel es uno de los deportes que más ha crecido en los últimos años, con la aparición de nuevos circuitos profesionales y miles de jugadores y clubes. Un mundo al que ahora llega Wolf On Wings, una marca que viene a revolucionar todo lo conocido en el sector de la moda deportiva con una mezcla espectacular de diseño, innovación y calidad.

Ese es el objetivo de sus tres fundadores: Antonio Lillo, Jorge Alcocer y Juan Rodríguez. Tres apasionados del pádel, con más de 25 años de experiencia en diferentes ramas del sector, que han decidido unirse, juntando todo su conocimiento, para transformar lo conocido y aportar una nueva alternativa a los jugadores que quieren disfrutar del pádel, pero con elegancia en las prendas, la más alta calidad de textil y unas palas de la más alta gama. Lo que denominan como el “Efecto WOW”.

¿Quién es Wolf on Wings? Antonio Lillo, ingeniero de vocación, formación y profesión, con un bagaje de más de 17 años participando activamente en la transformación de las grandes compañías nacionales, decide aplicar esos mismos principios a un deporte como el pádel. Trasladando las mejores prácticas de la industria, reúne a ingenieros especializados con un objetivo claro: fabricar las palas de pádel más equilibradas del mercado que transmitan una sensación única. “Apostamos por el carbono, innovamos en el número de hilos, en el gramaje de la goma, en el diseño vanguardista y en pruebas de aerodinámica”, explica Antonio Lillo sobre las palas de pádel de Wolf on Wings.

Jorge Alcocer, director creativo con más de 25 años de experiencia en el sector, puso en marcha la esencia del proyecto: conseguir que todos saquen el WOW que llevan dentro. Diseños nunca antes vistos en el deporte, el cuidado máximo por los detalles y una propuesta de contenidos de valor con objetivo en el crecimiento personal conforman el corazón de Wolf On Wings. «Todas nuestras prendas y palas pasan por test de usuario en la propia fábrica, donde buscamos medir y controlar las sensaciones al contacto con los productos», añadió Jorge Alcocer.

Juan Rodríguez comenzó hace más de 30 años a trabajar en el taller de costura de sus padres. Hoy es uno de los más importantes productores de moda y material deportivo a nivel nacional de esas primeras marcas que tantas veces se han visto y comprado en El Corte Inglés. “El objetivo ha sido utilizar patrones que te envuelvan como una segunda piel, diseños y técnicas de costura propios de la moda y emplear composiciones en los materiales de última generación”, comentó Juan Rodríguez sobre las prendas de WOW.

Sus productos ya pueden comprarse en su página web, Wolf on Wings, y la marca española estará pronto disponible en las principales tiendas del sector. Su objetivo es llevar la moda al deporte y el deporte al más alto nivel de exigencia con sus materiales. Así nace el #EfectoWOW.



