Resulta fundamental disponer de una solución de backup para Office 365 como la que ofrece Caltico Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 14:01 h (CET)

Microsoft ofrece el servicio de Office 365, con el que los usuarios pueden acceder, crear y compartir documentos mediante programas como Excel, Power Point, Word o Teams.

En la actualidad, muchas personas y empresas eligen esta opción, ya que permite acceder a un software de gran valor sin ninguna inversión inicial. No obstante, es importante señalar que Microsoft no realiza copias de seguridad de los datos, por lo que resulta fundamental disponer de una solución de backup para Office 365 como la que ofrece Caltico, una firma especializada en proporcionar servicios de consultoría informática y orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas para sus clientes.

¿Por qué es necesaria una solución de backup para Office 365? Office 365 es un conjunto de aplicaciones que Microsoft ofrece en formato de pago por uso. De este modo, con esta plataforma los usuarios pueden realizar mensajería instantánea o videoconferencias, así como trabajar con documentos de forma compartida.

Entre uno de los principales beneficios de utilizar esta herramienta destaca que propicia el trabajo en equipo, pues los trabajadores pueden comunicarse y compartir información desde cualquier ubicación, hasta incluso conocer quién editó o modificó algún documento. Es por este motivo que es una de las más utilizadas por las empresas, ya que mejora la productividad y la eficacia de los procesos de trabajo.

Sin embargo, uno de los retos a los que se enfrentan las organizaciones actuales es que Microsoft ofrece una protección básica, la cual no cubre una amplia variedad de amenazas a las que están expuestas y que podrían suponer alteraciones dañinas en la integridad de sus datos.

Frente a esta situación, Caltico ofrece una solución de backup para Office 365 que incluye: backup para Office 365 en nube, licencias por usuario, almacenamiento ilimitado y la posibilidad de recuperar información en cualquier momento.

Soluciones a medida para cada negocio, con Caltico Con el fin de contribuir a una progresiva mejora de los procesos de producción y a un aumento de la eficacia y la rentabilidad de las empresas, Caltico se especializa en el desarrollo de soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de cada negocio.

Es por ello que, según el tipo de backup para Office 365 a realizar, es posible optar entre 2 alternativas. Se puede licenciar la solución según el número de usuarios que tengamos licenciados en Office 365 o bien adquirir un espacio de almacenamiento para el backup, lo cual permitirá seleccionar qué elementos (solo buzones de correo, solo determinados sitios de SharePoint o OneDrive, etc.) se van a tener custodiados en el backup.

Para conocer cuál es la licencia adecuada para cada compañía, los interesados deben ponerse en contacto con un especialista a través de la página web de Caltico y proporcionar los datos necesarios para que puedan analizar minuciosamente el caso y ofrecer la mejor solución.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.