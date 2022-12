El Dr. Alejandro Acuña recibe el premio europeo de medicina estética 2022 Comunicae

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 16:06 h (CET) El reconocido doctor especializado en medicina estética avanzada, Dr. Alejandro Acuña, ha recibido el galardón The European Awards 2022 en el campo de Aesthetic Medicine (medicina estética) por su compromiso con la innovación, la formación y la excelencia en la aplicación de tratamientos El pasado fin de semana tuvo lugar la celebración de The European Awards, los premios que reconocen el trabajo de emprendedores, científicos, artistas y profesionales por su contribución en sus respectivos campos.

Antonio Queijeiro y Pablo Suñer son los impulsores de este galardón que busca poner en valor la proyección internacional de los mayores especialistas y Key Opinion Leaders en los campos clave de desarrollo para el futuro de la sociedad:

Dr. Alejandro Acuña premio europeo 2022 en medicina estética

El equipo de The European Awards ha destacado la figura de Key Opinion Leader del Dr. Acuña en tratamientos faciales con neuromoduladores, y su trabajo como pionero en la implantación y desarrollo de las tecnologías Vaser y Renuvion en España, que le han permitido reducir increíblemente los tiempos de intervención y postoperatorio en sus tratamientos.

Durante la entrega de premios se han destacado las 5 principales razones que han motivado la entrega de este galardón al Dr. Acuña:

Su prestigio profesional en medicina estética gracias a una extensa carrera y enorme conocimiento de los tratamientos que aplica, dedicando además gran parte de su tiempo a formar a otros profesionales. Su gran contribución en la introducción de técnicas de rejuvenecimiento facial tridimensional mediante toxina botulínica tipo A y ácido hialurónico. El desarrollo e implantación de la tecnología más innovadora en remodelación corporal, siendo pionero en liposucción de alta definición y tratamientos de retracción de la piel en el terreno de aesthethic medicine. La aplicación de técnicas de rejuvenecimiento en una sola sesión que ahora se utilizan en otros centros referentes de España y que consolidan su figura como Key Opinion Leader de laboratorios tan importantes como Galderma y tecnologías punteras como Vaser y Renuvion. Sus logros a la hora de conseguir resultados espectaculares con un nivel de atención al cliente de máxima calidad y que impulsa al sector estético hacia la excelencia y la buena praxis en medicina estética avanzada. El doctor Acuña se ha consolidado en el sector estético gracias a las innovadoras técnicas de rejuvenecimiento facial y corporal que ha ido introduciendo en sus clínicas en España: AA Clinic. El especialista busca un tratamiento tridimensional del cuerpo y del rostro del paciente, ofreciendo un servicio 360. AA Clinic está equipada con la aparatología más avanzada del mercado y destacan en medicina estética, cirugía cosmética, gineco-estética, nutrición y estética avanzada, entre otros.

Además, el Dr. Acuña ha incorporado a sus especialidades el tratamiento de Lipedema, la enfermedad desconocida y olvidada, aprobada como enfermedad por la OMS en el 2018 y por la Seguridad Social en España en el 2022. El Dr. Acuña ha impulsado la reciente apertura de dos unidades para el tratamiento de la misma en Alzira-Valencia y en Ourense, siendo la unidad de Alzira-Valencia las más completa de España con piscinas de agua fría, aquacycling, cámaras frías y cámaras hiperbáricas, abriendo de esta forma una luz de esperanza a pacientes que sufren esta terrible y dolorosa enfermedad.

El facultativo se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad del Norte, Colombia, y cuenta con varias maestrías en Medicina Estética, Liposucción y Lipoescultura Corporal y Ortostática. Dispone de la certificación en General Cosmetic Surgery por la International Board of Cosmetic Surgery y ha sido reconocido como académico de número por la Academia Ramón y Cajal.

A través de las técnicas y tecnología que emplea, el doctor logra proporcionar resultados naturales y altamente satisfactorios para el paciente en zonas del cuerpo como cara, papada, brazos, pectorales, abdomen, espalda, cintura, cartucheras, entrepierna, pantorrillas, rodillas y tobillos.

Además de dirigir AA Clinic, el doctor ejerce como médico estético en otros centros como Quod Clinic, en Valencia, donde también pone en práctica las técnicas avanzadas en las que es pionero.

El Dr. Acuña ha agradecido enormemente este reconocimiento y ha recogido el premio arropado por su familia. Durante su discurso también ha querido resaltar el trabajo de todo el equipo de AA Clinic y el apoyo de instituciones clave en la industria como Galderma en el terreno farmacéutico o Vaser y Renuvion en el terreno tecnológico.

