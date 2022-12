Solicitar una hipoteca en el contexto de inflación actual Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 13:57 h (CET)

Actualmente, España y toda Europa, atraviesa un escenario inflacionista que no se veía desde los años 80. La tasa de variación anual del IPC registra datos en alza que han llegado a impactar en distintos sectores, entre ellos el inmobiliario, en la cual la oferta y la demanda se han visto afectadas, así como los indicadores hipotecarios.

La consecuencia directa de este efecto es el encarecimiento a la hora de solicitar hipoteca, ya que las entidades bancarias incrementan progresivamente sus tipos, para no reducir en extremo sus márgenes, lo que hace que muchas personas puedan tener dificultades al acceso a un préstamo para adquirir una vivienda o piso. Empresas como Rn tusolucionhipotecaria.com, decana en la intermediación hipotecaria en España, ofrece su visión experta, sobre cómo afecta la inflación al contratar una hipoteca.

¿Cómo afecta la inflación al solicitar una hipoteca? El alza en los precios de materiales de construcción, más el agravante de la guerra de Ucrania, son tan solo algunos de los factores que han provocado una inflación descontrolada en el sector inmobiliario.

Daniel Gulias, subdirector de RN, destaca que este fenómeno económico no solo produce una subida de precios, sino también afecta al dinero que se debe al banco. Por ejemplo, la inflación hace que el Banco Central Europeo tenga que mover sus piezas para subir los costes de los tipos de interés, lo cual afecta de manera negativa a quienes han solicitado una hipoteca de tipo variable, ya que las cuotas pueden incrementarse considerablemente a medida que las tasas suben.

En cuanto a las hipotecas de tipo fijas, a pesar de que en los últimos años resultaban más costosas que la de tipo variable, están siendo, ya que las últimas revisiones, más baratas que las variables.

En todo caso, lo más recomendable, de acuerdo a los expertos, es anticiparse para evitar pérdidas de poder de compra por el impacto de la inflación. Por lo que, si se tiene en mente comprar una vivienda o piso, lo recomendable es hacerlo cuanto antes, bajo la asesoría de expertos inmobiliarios e hipotecarios.

Apoyo profesional para conseguir la mejor hipoteca inmobiliaria Daniel Gulias, expresa que Rn tusolucionhipotecaria.com nació en el año 1999 con el objetivo de ayudar a sus clientes a buscar la solución hipotecaria más adecuada para cada perfi y, a día de hoy, tras más de 20 años de experiencia, su propósito se ha mantenido intacto, consolidando una cartera de más de 20.000 hipotecas tramitadas exitosamente, convirtiéndose en una empresa de intermediación financiera referente en España.

Una buena parte del éxito que han conseguido se debe a que trabajan mano a mano con sus clientes, brindándoles acompañamiento durante todo el proceso de tramitación, desde la orientación necesaria para elegir la hipoteca adecuada a sus necesidades, hasta la firma final del préstamo. Su equipo de analistas hipotecarios, ofrece un servicio ágil y transparente que consigue las condiciones de hipoteca adecuadas en el menor tiempo posible. La experiencia y agilidad son básicas a la hora de pedir una hipoteca.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El impacto de las licitaciones desiertas según Grupo Kloos GoIT LatAm cambió la manera de formar a los mejores desarrolladores Full Stack Developer GBCI 2022, las jurisdicciones más complejas, con TMF Group Empower Talent, formación alineada con el futuro de internet web 3.0 Monrabal Chirivella lanza una nueva colección de muebles a medida