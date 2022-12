Adapta Book Madrid, que ha celebrado su primera edición los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, tiene como objetivo facilitar la conexión profesional en torno a las adaptaciones literarias a diferentes formatos como largometrajes cinematográficos, series de ficción y nuevos contenidos. Concebido como un punto de encuentro entre el sector literario y el audiovisual, esta cita ha llevado a cabo más de 70 reuniones para dar acceso y oportunidad de contacto a jóvenes creadores de buenas historias Adapta Book Madrid, un espacio para la proyección internacional de autoras y autores locales, ha celebrado su primera edición en tres sedes emblemáticas de la capital: Ateneo de Madrid, Escuela Universitaria de Artes TAI y Palacio de Longoria, sede de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores).



Adapta Book Madrid es una iniciativa de Culturia Innovación Social y Nautilus Gestió Cultural I Comunicació, con la financiación del Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de Madrid Film Office, SGAE, Ateneo de Madrid, Netflix, Escuela Universitaria de Artes TAI y Adapta Market, que tiene como finalidad principal facilitar la conexión profesional en relación a las adaptaciones literarias a distintos formatos como largometrajes cinematográficos, series de ficción y nuevos contenidos digitales.



Asimismo, busca potenciar la ciudad de Madrid como referente en el desarrollo de adaptaciones literarias que contribuyen a la producción audiovisual y generar sinergias para la evaluación de oportunidades de negocio entre agentes vinculados a la creación literaria, audiovisual y cinematográfica.



Los organizadores de Adapta Book Madrid han destacado el éxito de esta primera edición, cuya receptividad por parte de autores y editoriales, así como el interés manifiesto de las empresas productoras, demuestra el alcance de este espacio para visibilizar la obra de jóvenes creadores y creadoras y la búsqueda de diversidad narrativa, además de potenciar el nexo entre dos sectores, el literario y el audiovisual, cuya relación tiene larga trayectoria y que actualmente habilita nuevos formatos en múltiples plataformas.



En los tres días de actividades se ha conseguido crear instancias de vocación participativa, fomentando la creación, la reflexión, la experimentación y aproximación a nuevos estilos, a través de una programación que ha abordado temáticas plurales y que se complementa con un mercado en línea para su visibilidad internacional a través de la plataforma Adapta Market.

Adapta Book Madrid, una cita con las buenas historias

#ABMadrid22 ha llevado a cabo acciones y encuentros que buscan la profesionalización, el diálogo interdisciplinar y la reflexión entre el sector literario, el cine y el audiovisual, con proyecciones, conferencias sobre actuales adaptaciones, gestión de derechos audiovisuales, procesos creativos, casos de estudio y dos laboratorios formativos, entre otras acciones, con el fin de dar a conocer tendencias de las nuevas narrativas y fomentar la difusión de historias que muestran una trascendencia única y especial.

Un escaparate con alcance internacional para la presentación de obras de jóvenes autores locales que fundamenten su escritura a partir de la experimentación y aproximación a nuevos formatos y estilos, generando imaginarios sobre sus entornos y abordando temáticas diversas, novedosas e inclusivas.



Adapta Book Madrid fue inaugurado en el centro cultural Ateneo de Madrid, en un acto de bienvenida en el que participó Germán Mori, director de Adapta Book Madrid y CEO / cofundador de Culturia Innovación Social; Florencia Martini, coordinadora de Adapta Book Madrid; Joana Chilet, directora de la plataforma Adapta Market; y Víctor Aertsen, responsable de Comunicación y proyectos en Madrid Film Office, oficina de promoción de los rodajes y el audiovisual del Ayuntamiento de Madrid.



Gran momento para las adaptaciones literarias a las diferentes pantallas

El Palacio de Longoria fue escenario con aforo completo de la última jornada de Adapta Book Madrid, que empezó con el panel sobre El mercado de las adaptaciones: modelo de negocio, a cargo de Ignacio Díaz, director de operaciones de Scenic Rights, que puso en valor las obras literarias como eficaz fuente de contenido.

Siguió con la Mesa de guionistas: Coordenadas para la adaptación e intersección de lenguajes en el cine, participada por Eva Moreno y Cristina Urgel, fundadoras de Not Alone Productions; Ivanna Sol, guionista; Marina Parés, guionista y miembro de CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales); Daniel Castro, del sindicato de guionistas ALMA; y moderada por Gloria Saló, directora de la consultoría de producción y contenidos de GECA.

Durante el coloquio se pusieron en común experiencias de trabajo, aspectos de las confluencias entre el cine y otros lenguajes, particularidades del proceso creativo y detalles sobre el trabajo que implica la adaptación para los guionistas, quienes elogiaron esta primera edición de Adapta Book Madrid, porque es una "excelente ocasión para que podamos reunirnos los guionistas y hablar sobre el oficio, ya que no contamos con muchas oportunidades para hacerlo", manifestaron los participantes de la mesa.



"Pitch the book": Presentación de trece obras literarias de autores y autores locales menores de 35 años

Adapta Book Madrid culminó conla jornada "Pitch the book", para la promoción y difusión de jóvenes creadores locales, con la participación de diez obras literarias de autoras y autores menores de 35 años, seleccionadas en convocatoria, y otras tres obras invitadas, que fueron presentadas por sus delegados en formato de pitch, ante productoras y entidades del sector audiovisual, por su potencial para ser adaptadas en el cine, la televisión en formato película o serie, con los que después han mantenido encuentros individuales para exponer ampliamente su propuesta.



En su conjunto, se han celebrado más de 70 reuniones one to one entre autores y/o editores de obras literarias y representantes dereconocidas y otras nuevas empresas del sector cinematográfico y audiovisual, entre ellas, Atresmedia Cine, Basque Films, Buendía Estudios, Capitán Araña, Diagonal TV, Federation Spain, La Zona Producciones, Mare Films, Morena Films, Nadie es Perfecto PC, Plano a Plano, Scenic Rights, Secuoya Studios, Surtsey Films, The Fly Hunter y Tu luz y mi calma.

Las obras literarias tendrán acceso gratuito a Adapta Market, plataforma de proyección internacional para hacer llegar a productoras historias y libros a los que no tienen un fácil acceso y que han pasado un proceso de curación previo.

Adapta Book Madrid, cantera de jóvenes autoras y autores para acercar nuevas tendencias literarias al sector audiovisual

Las autoras/autores y editoriales participantes han valorado muy positivamente iniciativas como ésta, "es un paso muy práctico, son eventos imprescindibles y muy valiosos que suman y aportan a la hora de crear esta interacción entre el sector literario y el audiovisual, para que haya una relación y un diálogo más fluido entre dos disciplinas diferentes que se retroalimentan".

De igual modo, los productores y empresas audiovisuales han agradecido este espacio y han resaltado que lo que diferencia a Adapta Book Madrid de otras citas, es poder crear contactos y sinergias con jóvenes autores que se han autoeditado o que pertenecen a pequeñas editoriales independientes y que son la cantera de nuevos creadores y de historias dispares para llevar al cine.