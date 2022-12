Papá Noel vs Reyes Magos, en peligro la histórica popularidad de los Reyes Magos

Quedan muy pocos días para Navidad y los personajes navideños más populares ya han empezado a trabajar para llegar a tiempo a todos los rincones de España. Sin embargo, no todas las comunidades autónomas envían sus cartas al mismo destinatario. Cada año se produce un importante duelo entre Papá Noel vs. Reyes Magos ¿Están perdiendo fuerza los Reyes Magos de Oriente?

Un estudio de la agencia de marketing digital Seeders sobre Papá Noel vs. Reyes Magos revela quién es el personaje navideño más popular en cada comunidad autónoma. Sorprenderá saber que, en algunas comunidades autónomas, ni Reyes Magos ni Papá Noel son el personaje navideño más popular.

Los Reyes magos se recuperan de una bajada en popularidad En los últimos 5 años, los Reyes Magos han alcanzado un pico de popularidad más elevado que el de Papá Noel durante el periodo navideño. Sin embargo, en 2019 la popularidad de sus majestades descendió y estuvo a punto de ser alcanzada por la de Papá Noel.

Además, dependiendo de la comunidad autónoma, Papá Noel ya es más popular que los Reyes Magos de Oriente. Mientras que las comunidades de Andalucía (63% v. 36%), Extremadura (64% vs. 36%) o Madrid (53% vs. 44%) mostraron un interés más elevado hacia los Reyes Magos durante el periodo navideño de 2021, Aragón (54% vs. 44%) o Galicia (48% vs. 44%) se decantaron por Papá Noel.

El Olentzero arrasa en País Vasco y Navarra La sorpresa de este estudio la trae elOlentzero, un carbonero mitológico vasco que conocen muy bien los niños de Navarra y País Vasco. El Olentzero supera en popularidad a cualquier personaje navideño en las comunidades autónomas de Navarra y País Vasco. Por ello, se convierten en las únicas comunidades españolas en las que el personaje local supera a los nacionales e internacionales

El Tió de Nadal (Cataluña), El Apalpador (Galicia), el Anguleru (Asturias) o el Esteru (Cantabria) son también algunos de los personajes que plantan cara a Reyes Magos y Papá Noel en Navidad.

Por el momento, la batalla popular que enfrenta a Papá Noel vs. Reyes Magos en España la siguen ganando los tres Reyes de Oriente. Se puede echar un vistazo al estudio completo Papá Noel vs. Reyes Magos para ver los resultados por comunidad autónoma.