El ‘internet de la cerveza’ ya está en España, Pubinno continúa extendiéndose por todo el mundo

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 12:52 h (CET)

La empresa de tecnología con sede en San Francisco Pubinno, que construye el «internet de la cerveza» con sus soluciones “inteligentes”; impulsadas por inteligencia artificial, plataformas en la nube y robótica, ahora comenzó a servir en España.

Pubinno trabaja con cinco de las 15 mejores cervecerías del mundo. Se han servido 40 millones de pintas, equivalentes a 120 mil vasos de Cerveza Perfecta y se han salvado más de 500 millones de litros de agua, a través de las tecnologías inteligentes de Pubinno en 50 ciudades, en 3 países y en 2 mil bares.

El futuro de la cerveza de barril: Pubinno está remodelando la experiencia de la cerveza con un solo toque Pubinno, «internet of beer solutions«, se ha desarrollado para diseñar el futuro de la cerveza de barril mediante la creación de un ecosistema digital totalmente conectado, en el que las operaciones de cerveza de barril se están automatizando, estandarizando y haciéndose más higiénicas, rastreables y más respetuosas con el medioambiente.

Soluciones integrales para todo el ecosistema de la cerveza de barril Con las soluciones integrales para todo el ecosistema de la cerveza de barril, Pubinno creció 400 % durante el período pandémico con el interés de la industria en la digitalización, a pesar de operar en el sector de cafés, bares y restaurantes, el cual fue profundamente afectado por la pandemia.

Pubinno está estandarizando la calidad perfecta de la cerveza de barril. Su exclusivo sistema smart hub proporciona un seguimiento en tiempo real al negocio de la cerveza de barril.

Hacer que un negocio sea más rentable Pubinno apoya a todas las partes interesadas en todo el ecosistema de la cerveza de barril, permitiéndoles gestionar sus operaciones de cerveza de barril de forma más eficaz, higiénica y con una calidad excelente.

Con componentes robóticos, especialmente patentados, la plataforma puede generar ahorros de hasta un 20 % por barril y permite a los usuarios ajustar la cantidad de espuma de cerveza por vaso.

CAN Algul, cofundador y CEO, afirma que: «Estar en el mercado español es muy importante y orgulloso para nosotros. España es el tercer mayor productor de cerveza de la Unión Europea después de Alemania y Polonia. Hay 280.000 bares en toda España: uno por cada 165 personas, y esta proporción es la más alta de la Unión Europea. Además, el clima español permite beber al aire libre durante todo el año. Es por eso que realmente queríamos estar en España».

En relación con lo anterior, comenta el CEO que «durante el período pandémico, muchos sectores han retrocedido. La industria más afectada dentro de este ecosistema fue el sector de alimentos y bebidas. Con la pandemia, los hábitos de consumo han cambiado negativamente en la industria de alimentos y bebidas. A pesar de los problemas en el sector al que sirve, Pubinno manejó muy bien este proceso y creció un 400 % con la planificación y acciones correctas».

Asimismo, asegura que «Pubinno fue fundada en 2015 por Can Algul (cofundador y director ejecutivo) y Necdet Alpmen (cofundador y director técnico) con el objetivo final de aplicar la tecnología del siglo XXI al mundo de la cerveza de barril, reconocido por el tiempo».

Finalmente, cabe destacar que Pubinno opera con un equipo de 60 personas en todo el mundo. Pubinno, que ha recibido 2.5 millones de dólares en financiación hasta la fecha, se está preparando para cerrar su ronda de financiación Serie-A, a finales de año.

