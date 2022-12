Diez diferencias entre un jugador y un apostador No se comportan de igual modo en un casino online. Conoce la diferencia entre ambos perfiles en nuestro artículo Redacción

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 13:00 h (CET) Una de las cuestiones que más sorprende a la hora de visitar un casino físico o una casa de apuestas es la gran cantidad de perfiles de personas que visitan las mismas. Y aunque pueda parecer que todos los jugadores son iguales, realmente estos se pueden clasificar en dos grandes categorías: los jugadores y los apostadores. Estos dos perfiles son antagónicos y reflejan bien a las claras los dos tipos de jugadores más habituales que solemos encontrar en los mejores casinos online españa y en las casas de apuestas de la red. No obstante, sus decisiones no van a ser tan influyentes en el juego del resto de usuarios como pasa muchas veces en los casinos físicos.

Para entender mejor estos dos perfiles y sus características vamos a conocer cuáles son las diferencias entre un jugador y un apostador.

1. La experiencia

El primer aspecto que marca la diferencia entre un jugador y un apostador es la experiencia que estos tienen respecto al juego. En líneas generales, el jugador es un usuario casual de los casinos que acude a los mismos de vez en cuando y sin una frecuencia elevada. A cambio, el apostador suele ser un usuario de las salas en las que juega, teniendo una mayor experiencia a la hora de moverse en todo tipo de juegos. En general, la clasificación por la experiencia sigue los diferentes patrones:

Jugador único: el que visita un casino online en una sola ocasión, como prueba, sin repetir la experiencia. Jugador ocasional: el que acude en pocas ocasiones, distanciadas en el tiempo, sin demasiado interés. Jugador habitual: el que entra al casino con más frecuencia, pero con un ánimo de diversión, sin buscar nada más. Apostador: jugador frecuente de casino con amplia experiencia y un perfil propio, que iremos trazando en el artículo.

2. Los conocimientos

Derivado del apartado anterior tenemos el nivel de conocimientos que el apostador y el jugador tienen. En el caso del jugador, estos suelen ser básicos o muchas veces inexistentes. En sus primeras visitas, el jugador muchas veces no sabe cómo funcionan los diferentes juegos y se deja llevar un poco por la inercia para probar suerte y ver si consigue ganar un premio. Sin embargo, el apostador cuenta con un conocimiento en profundidad de cada uno de los juegos en los que prueba suerte y es capaz de entender las diferentes situaciones de dicho juego para buscar las circunstancias más favorables.

3. Capacidad de estudio

Además de esos conocimientos básicos, el apostador tiende a estudiar aquellos aspectos inherentes al juego que le permitan lograr ventaja a la hora de realizar sus apuestas. Algo que resulta fundamental, por ejemplo, a la hora de hacer apuestas deportivas.

Este tipo de apuestas requieren de un conocimiento específico en el deporte en el que estamos apostando y también realizar diferentes análisis sobre el estado de forma de los equipos que compiten, sus estrellas y otros aspectos que pueden influir en el resultado final. Respecto a los juegos de casino, también existen ciertas opciones de estudio que pueden mejorar nuestras oportunidades.



Una de ellas es conocer cuál es el RTP o la probabilidad de ganancia que ofrece un juego determinado. Conocer este dato permite a los apostadores saber cuáles son las máquinas o juegos que pagan más en un momento concreto e incrementar así sus posibilidades de éxito.



4. Importe de las apuestas

Otro de los aspectos que permiten diferenciar al jugador novato y al apostador más veterano, es el importe de las apuestas que estos mueven. Frente a lo que pudiera parecer, el hecho de que el apostador tenga más experiencias y conocimientos no siempre implica que sus apuestas sean mayores.

Precisamente, el secreto del apostador es que en cada momento sabe cuál es el importe de apuesta que debe manejar conforme las circunstancias en las que se encuentra su cuenta de casino, a fin de poder obtener los mejores premios, pero sin poner en riesgo la misma.

5. Frecuencia de las apuestas

Seguimos hablando de los aspectos que diferencian al jugador y el apostador echando un vistazo a la frecuencia de las apuestas que ambos realizan. El jugador suele apostar de forma más intensiva durante un breve periodo de tiempo, el que permanece conectado al casino online o al que está en el casino físico hasta que se agota su banca por su presupuesto, mientras que el apostador distribuye sus apuestas de una forma más inteligente.

En aquellas circunstancias en las que el apostador percibe que el casino no se encuentra en las situaciones adecuadas, seguramente su número de apuestas se verá reducido, mientras que estas se incrementarán cuando note que las máquinas o los diferentes juegos de casino están en situación de pago. Algo que es capaz de detectar mediante los patrones que las máquinas generan y que le pueden dar ciertas pistas de cuál es el estado de dichos juegos en un momento determinado.

6. Las falacias del jugador



Dentro del mundo del juego existe una serie de falsas creencias denominadas como las falacias del jugador, que pueden afectar a la toma de decisiones a la hora de probar suerte en cualquier juego. Entre estas falacias se encuentra el hecho de pensar que una máquina va a dar un premio grande en breve porque lleva mucho tiempo sin darlo, o bien de que una máquina que acaba de dar un premio grande recientemente no volverá a dar otro hasta dentro de mucho tiempo.

En realidad, teniendo en cuenta que los juegos de casino funcionan mediante sistemas de números aleatorios, estas premisas son totalmente falsas. Algo que el apostador conoce y que, por tanto, no permite que altere su operativa. Otras falacias conocidas son las siguientes:

● El juego online sigue ciclos, que se cumplen siempre. ● A mayor número de partidas jugadas, más posibilidades hay de obtener premios mayores. ● A mayor importe de apuesta, más probabilidades hay de ganar.

7. Control de las emociones

Dado que para el apostador el juego es un aspecto habitual de su vida, este es consciente de que conviene mantener las emociones controladas. El jugador ocasional muchas veces tiende a perseguir las pérdidas que ha tenido en el casino realizando nuevas apuestas y se profundiza más en el agujero de deuda en el cual se ha metido.



Por su parte, el apostador es capaz de mantener la cabeza fría y de evitar perseguir esas pérdidas o de tomar otras decisiones influidas por su parte más emocional teniendo, en este caso, un comportamiento más racional.



8. Gestión de la banca

La gestión de la banca es otro de los aspectos que diferencian a un buen apostador de un mal jugador. Uno de los consejos más habituales es fijar un presupuesto cerrado y no exceder el mismo, pase lo que pase.

Estas premisas forman parte de las ideas básicas del jugador, que siempre se encargará de mantener actualizados los datos de su banca, sus beneficios y pérdidas y también de hasta dónde puede apostar a fin de intentar aprovechar una racha positiva. Todo este trabajo, generalmente, no se lleva a cabo por parte del jugador ocasional, que simplemente se dedica a jugar hasta que se queda sin banca y muchas veces realiza aportes adicionales de dinero en busca de premios que finalmente no llegan.

9. Aprovechar el valor

Cuando se trata de juegos de casino, entendemos por valor el retorno teórico que va a tener un juego concreto en función de las apuestas que nosotros realicemos y también dependiendo de los niveles de pago de cada uno de esos juegos. Para ser capaces de entender ese valor es imprescindible que previamente hayamos analizado el juego, sus apuestas, su RTP y el resto de parámetros que afectan al mismo.

Lo que nos dice esta teoría del valor es que los apostadores tienden a apostar en juegos en los cuales puedan obtener mejores rendimientos reales sin importar los niveles de pago teóricos de una máquina concreta.

Como ejemplo, si un apostador tuviera que elegir entre jugar en una máquina que tiene un potencial de pago de 5000 X y un RTP del 90 % y otra con un potencial de pago de 2500x y RTP del 98%, este escogería la segunda, ya que a pesar de ofrecer unos pagos más reducidos, su valor es mayor por tener un porcentaje de retorno más elevado.



Sin embargo, es altamente probable que el jugador ocasional opte por la primera, deslumbrado por el mayor potencial de premios que ofrece. Como referencia, estas son las clasificaciones de RTP habituales:



El RTP extremo no es habitual, por motivos obvios, pero en periodos breves como los mensuales sí puede aparecer, especialmente si una slot ha dado un jackpot o gran premio recientemente. En este caso, es una señal clara de huir de ella, pues ha pagado más de lo que debe.

10. Horizonte temporal

La última diferencia que queremos destacar entre el planteamiento del jugador ocasional y el del apostador más experimentado es el horizonte temporal en el que se plantea el juego. Generalmente, el horizonte temporal del jugador simplemente es el rato que van a pasar jugando hasta que su dinero se agote o hasta que consigan un premio que les permita salir del casino y llevarse algo de dinero a casa.



Sin embargo, el horizonte temporal del apostador experimentado es mucho más amplio, a largo plazo, por lo que todas las decisiones que toma estarán organizadas al respecto. La idea del apostador no es ir al casino a echar un rato, sino tener el juego como una disciplina más presente en su vida diaria y en consecuencia, la toma de decisiones correspondiente se realiza con un margen temporal mucho más amplio. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

