Reino Unido logra el mayor volumen de flujos de inversión extranjera directa desde el inicio de la serie histórica en 1993

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 10:42 h (CET) Así, el volumen de flujos de inversión extranjera directa (IED) procedente del Reino Unido se posiciona en segunda posición por encima de países como Francia o Alemania. Los flujos de IED hacia España ascienden a más de 5.524 millones de euros en los últimos cuatro trimestres, consolidando así un crecimiento constante y elevado. Más de la mitad de las empresas británicas encuestadas tiene previsto incrementar sus inversiones en España el próximo año, sobre todo para ampliar sus líneas de negocio La Cámara de Comercio Británica en España, entidad centenaria y única organización empresarial independiente hispano-británica en el país, ha presentado los datos de su VIII Barómetro sobre clima y perspectivas de la inversión británica en España, desarrollado juntamente con Analistas Financieros Internacionales (Afi).

Las cifras que se recogen en este informe reflejan que Reino Unido suma el mayor volumen de flujos de IED desde el inicio de la serie histórica que data de 1993. Así, el caudal de inversión británica en España ha aumentado, a pesar del referéndum de salida de la UE, de la crisis sanitaria de la Covid-19 y del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. El volumen de flujos de inversión extranjera directa (IED) procedente del Reino Unido ha pasado de ser el sexto más importante para España en 2015, al segundo en lo que llevamos de 2022. De este modo, el país británico se sitúa por delante de países históricamente relevantes como Francia o Alemania, siendo EE.UU el primer país del ranking.

Asimismo, los flujos de IED hacia España han continuado su tendencia de crecimiento hasta alcanzar los 5.524 millones de euros en los últimos cuatro trimestres. Esta cifra dobla la registrada en los cuatro trimestres comprendidos entre el segundo semestre de 2021 y el mismo periodo de 2021.

Respecto a diversificación, la inversión británica en España se reparte entre servicios, industria y construcción. En este aspecto, el stock de IED británica acumulada en 2020 en España se focaliza principalmente en los sectores de telecomunicaciones, alcanzando 9.625 millones de euros, seguido del suministro de energía con 6.673 millones de euros.

Durante la presentación, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado que "España es un país muy atractivo como destino de inversión extranjera por las fortalezas que presenta. La inversión recibida por nuestro país ha resistido a la pandemia y al actual contexto internacional, experimentando crecimientos. De hecho, la inversión extranjera en España alcanzó la cifra de 15.660 millones de euros en los seis primeros meses del 2022, lo que representa no solo un crecimiento de un 87,7% respecto al mismo periodo de 2021, sino también un incremento del 4,6% respecto a la media de los últimos cinco años".

Además, Xiana Méndez ha señalado que a este crecimiento también ha contribuido la inversión británica. "Como bien se refleja en este barómetro, en la primera mitad de este año las compañías británicas han invertido un 261% más que en el mismo periodo de 2021. Y las perspectivas de futuro son positivas, ya que más de la mitad de las empresas británicas encuestadas tiene previsto incrementar sus inversiones en España el próximo año".

Por su parte, Aida García, presidenta de la Cámara de Comercio Británica en España, ha señalado que "los más de 3.200 millones de euros que se han recibido en la primera mitad del año son unas cifras espectaculares que demuestran la fortaleza de las relaciones entre los dos países y da muestra del enorme interés que genera España en el Reino Unido. Por sexto año consecutivo somos el primer país europeo que más invierte en España, a pesar de la nueva relación comercial existente y la pandemia".

Coyuntura actual y perspectivas económicas para 2023

Las presiones inflacionistas y la incertidumbre económica a nivel mundial parecen no afectar a las empresas británicas con inversiones en España, que aseguran que perciben una mejora del clima de negocios español respecto a 2021.

Así, el 72% de ellas considera que el entorno económico y empresarial es bueno o aceptable, representando 8 puntos porcentuales más que en 2021. De hecho, más de la mitad de las empresas británicas encuestadas tiene previsto incrementar sus inversiones en España el próximo año, sobre todo para ampliar sus líneas de negocio.

Sin embargo, la guerra en Ucrania sí parece haberlas impactado ya que el 87% de las empresas británicas con inversiones en España afirma haberse visto afectadas por este conflicto bélico, sobre todo debido al incremento de los precios energéticos.

En paralelo, el 59% de las empresas encuestadas considera que el incremento de los tipos de interés en la zona euro será perjudicial para su actividad, puesto que, entre otros, se traducirá en una caída del consumo y de sus ventas.

