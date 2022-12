Arranca una subasta gastronómica en favor de los niños ucranianos refugiados Comunicae

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 10:21 h (CET) El consulado general de Ucrania y una conocida empresa de experiencias VIP firman una colaboración en solidaridad con los niños ucranianos refugiados en el país Oleksandr Dzoma, Cónsul de Ucrania en el Consulado General de Ucrania de Barcelona y Carlos Sánchez, CEO de la empresa "My VIP Experience", han unido sus fuerzas para recaudar dinero para cubrir las necesidades más básicas de los niños ucranianos refugiados en España, con la intención de proveer desde alimentos y ropa hasta que pasen unas Navidades las más felices posibles a pesar de encontrarse lejos de su país y de sus familias.

Carlos Sánchez cree que "la solidaridad no está reñida con el amor a la buena vida sino todo lo contrario, quien ama vivir bien no puede soportar la idea de que un niño viva mal, golpeado por la guerra, el hambre y el frío, sin hacer nada para intentar remediarlo".

Por su parte, Oleksandr Dzoma agradece a Carlos Sánchez "que dedique su tiempo y recursos para ayudar mediante esta subasta gastronómica solidaria a los niños ucranianos refugiados en este país, que por desgracia cada día son más y tienen más necesidades".

La original subasta de experiencias gastronómicas organizada por "My VIP Experience" a favor de los pequeños refugiados ucranianos ha arrancado de manera online desde el 6 de diciembre en la web https://myvipexperience.com/es/ayuda-niños-ucranianos/

El sistema de recaudación será mediante pujas. Los productos a subastar han sido donados desinteresadamente por chefs, bodegueros, hoteleros, restauradores y consisten en experiencias exclusivas, productos de series limitadas, maridajes exclusivos, añadas antiguas, objetos personales de valor incalculable, escapadas inolvidables. De momento ya se han ofrecido 23 donaciones realizadas por chefs que suman 14 Estrellas Michelin y 19 Soles Repsol, entre otros galardones gastronómicos.

Algunos de los productos donados son, por ejemplo, una experiencia exclusiva para dos personas en el Cenador de Amós (3 Estrellas Michelin, una Estrella Michelin verde y 3 Soles Repsol) de la mano del chef Jesús Sánchez, galardonado hace unos días con el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina 2022. Los libros de los hermanos Torres firmados y dedicados. Una colección de vinos de edición limitada y producción propia, firmada y dedicada por Mateu, Oriol y Eduard, los tres chefs de los restaurantes Disfrutar y Compartir. O experiencias exclusivas en bodegas de la mano de propietarios de Torelló, Gramona, Clos de l’Obac, Pere Ventura, Buil & Giné, Cal Batllet o Bodega el Capricho, entre otras.

Los donantes han puesto el precio de salida y a partir de ahí se inicia la puja. Todo el dinero que se recaude irá directamente de la cuenta del ganador o ganadora de cada puja a la asociación ucraniana Djerelo, que depende directamente del Consulado General de Ucrania.

COLABORADORES HASTA LA FECHA:

Chefs y restaurantes: Jesús Sánchez (Cenador de Amós), Hermanos Torres, Disfrutar y Compartir, Arnau Bosch (Can Bosch), Jeroni Castell (Les Moles), Fran López (Villa Retiro), Vicent Guimerà (Antic Molí), Albert Guzmán (Albert Guzmán), Mater Terrrae (Terra Dominicata), José Gordón (El Capricho), Marc Pi (Amics), Telm Costa (Tem); Verónica Herrero (Rincón de Iruña).

Bodegas: Torelló, Gramona, Clos de l’obac, Buil & Giné, Pere Ventura, Can Bas, Cal Batllet, Otazu, El Capricho, Rosa María Torres y Sangria la Petarda.

Hoteles y resorts: Room Mate, Terra Dominicata.

Almazaras: Castillo de Canena y Miliunver.

MÁS SOBRE CARLOS SÁNCHEZ

Desde hace muchos años está relacionado con el mundo de la gastronomía, tanto empresarial como personalmente. Fue durante seis años vicepresidente de la Academia de Gastronomía de la provincia de Tarragona, actualmente ocupa un puesto en la junta directiva y recientemente ha sido nombrado presidente de la Asociación de Gourmets de Cataluña. Es CEO de la empresa Cuestión de Paladar (venta online y HORECA de productos gourmet de alta gama). www.myvipexperience.com diseña y organiza experiencias e itinerarios únicos en toda España para clientes que quieren destinar su tiempo libre a vivir experiencias exclusivas e inolvidables

