La cría del ganado ovino con pienso ecológico para cordero, según Bifeedoo Comunicae

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 10:25 h (CET) El cuidado en la alimentación de los corderos en el momento del destete es muy importante para su desarrollo natural, su salud, su bienestar y la rentabilidad de la explotación Los corderos ecológicos nacen y se crían en explotaciones ganaderas ecológicas. Durante las primeras 4-5 semanas de vida están junto a su madre y se alimentan exclusivamente con la leche de esta. A partir de esta edad se les empieza a ofrecer pienso ecológico corderos crecimiento en pequeñas cantidades junto con forraje y agua para que los corderos se vayan acostumbrando a la nueva dieta que tendrán una vez destetados. El destete se realiza sobre los 45-50 días de vida, cuando el cordero ya es capaz de comer forraje y pienso y su madre es incapaz de producir la gran cantidad de leche que necesitaría para alimentarse exclusivamente con ella.

Toda la alimentación tanto de los corderos como de las ovejas debe ser ecológica y cumplir con las certificaciones vigentes para que el producto final (la carne de cordero) pueda llevar el sello que lo distingue como procedente de ganadería ecológica, es decir como cordero ecológico. En Bifeedoo, fabricantes de pienso ecológico, ofrecen a las explotaciones ganaderas una amplia gama de piensos ecológico. Sus veterinarios especialistas formulan piensos específicos para las necesidades de cada animal y de la edad en la que se encuentran. Además, también pueden personalizar sus piensos para las necesidades específicas de cada ganadero según sus instalaciones, edades de sus animales o cualquier circunstancia especial que necesite ser tratada particularmente.

Es muy importante ofrecer al animal el pienso adecuado para su edad, pues no todos son iguales. Por ejemplo, el pienso ecológico para corderos Bifeedoo está especialmente formulado para que este crezca de forma sana y saludable, pues su formulación es respetuosa con el crecimiento natural del animal, además de cuidar de su salud al estar solamente fabricados con materias primas ecológicas.

La ganadería ovina no solo es actividad económica, también es cultura y ecología

Tradicionalmente, en la ganadería ovina se vienen usando por parte de los pastores una serie de términos muy particulares de la región geográfica que designan un tipo muy concreto de animal según su edad y/o sexo. Ejemplos de estas palabras son borrega, borra, andosca, trasandosca, primalas, añojos… pero existen muchos más ya que son distintos si se habla de Aragón, de Castilla, de Cataluña, de la cordillera Cantábrica… Todas estas palabras son una riqueza cultural de la que la actividad ganadera es el origen y máxima garantía de su conservación.

La ganadería ovina también juega un papel importantísimo en la prevención de incendios forestales, comiendo pastos y materia vegetal que si no fuese por el pastoreo acabaría secándose en verano y siendo el combustible ideal para los temidos incendios.

La cría del ganado ovino ecológico es una apuesta de futuro por un producto local de máxima calidad y que ayuda al mantenimiento de los ecosistemas donde pasta. Cada día la sociedad está más concienciada con su alimentación, con el bienestar animal y con la conservación del medio ambiente. El pienso ecológico contribuye a luchar por los principios medioambientales y de respeto al bienestar animal que exige la producción ecológica.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.