SafeBrok premiada en la categoría de Empresa Impulsora del Cambio

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 10:09 h (CET) #RUMBO2024 da nombre al proyecto por el que la entidad de servicios financieros ha sido galardonada en la 8a Edición de los Premios IMm El pasado jueves el Instituto y Observatorio de Gestión del Cambio en Positivo (Grupo IMm) seleccionaba a los ganadores que serían reconocidos por su labor en la Gestión del Cambio en las organizaciones. Entre los premiados se encuentra SafeBrok, la compañía de intermediación financiera especializada en servicios de planificación patrimonial personalizada, dirigidos tanto a particulares como a empresas e instituciones.

Para la firma supone un hito haber recibido este galardón porque refuerza mucho más aún el compromiso y pasión del equipo por cumplir un propósito claro: aportar su granito de arena en la transformación de los servicios financieros a nivel global.

En qué consiste el proyecto #RUMBO2024

A inicios de año desde el Departamento de Personas se puso en marcha un Plan Estratégico de RR.HH. con el firme propósito de acompañar a los equipos hacia un modelo de transformación integral bajo la fórmula de una clara orientación al cliente, posicionando tanto al cliente interno como externo en el centro y siendo el protagonista de todo el proceso.

Para ello, desde SafeBrok ofrecen a los clientes una arquitectura abierta de productos de terceros, una serie de servicios financieros basados en la independencia y libertad, democratizando la accesibilidad al sector y ayudando a la sociedad a que adquiera una mayor educación financiera para que tome sus propias decisiones. Asimismo, integran en su know-how los valores de confianza y empatía con la conciencia del auge tecnológico actual.

En definitiva, crean un nuevo modelo de relación basado en el acompañamiento, la transparencia y profesionalidad entre la Compañía y sus respectivos clientes internos y externos; un nuevo paradigma dentro de la vivencia laboral de un profesional del sector financiero, que emerge desde la esencia de una empresa de Personas, por las Personas y para Personas.

"Para ser disruptivos hacia fuera como empresa del sector, también lo debe de ser hacia dentro. El compromiso con el equipo, plasmado en #RUMBO2024, pasa por brindar la mejor experiencia profesional jamás vivida, donde los profesionales sean y se sientan protagonistas del cambio dentro de SafeBrok y esto provoque que quien no trabaje aquí, desee hacerlo, y quien ya trabaje aqui desee seguir haciéndolo", destaca Federico Delgado, Director Corporativo de Personas en SafeBrok.

SafeBrok

SafeBrok premiada en la categoría Empresa Impulsora del Cambio: Pyme.

Qué resultados se han obtenido

Gracias a la implementación del proyecto a principios de 2022 , la compañía ha mejorado su imagen de marca empleadora, permitiéndose hacer más énfasis en la importancia del protagonismo y el talento de cada persona, la experiencia de empleado y el fomento de una cultura de desarrollo profesional. Junto a ello, las mediciones en el índice de felicidad y eNPS se han incrementado en 6 puntos con respecto a mediciones anteriores. A este respecto, se sitúan dentro del 10% de las mejores empresas con 12 puntos por encima de la media de las empresas de Happyforce. Por último, desde SafeBrok afirman haber experimentado un incremento considerable en sus factores de motivación intrínseca, bienestar, alineación, compensación y reconocimiento, feedback y relaciones también medibles por la herramienta citada.

Mientras que el sector financiero más tradicional sigue reduciendo el número de puestos de trabajo en sus oficinas, la compañía navega en la dirección opuesta y solo en este ejercicio va a superar las 120 contrataciones con más de 50 realizadas desde septiembre y hasta este diciembre. Asimismo: las previsiones para el ejercicio entrante 2023 pasan por doblar su capacidad instalada en equipos comerciales y superar las 150contrataciones de gestores repartidos por todo el mapa español.

"Súmate a una compañía dinámica e innovadora, que represente el presente y el futuro de la industria financiera, SafeBrok es el lugar".

"Puedes enviar el Cv y carta de motivación a: rrhh@safebrok.com y/o postular a las ofertas publicadas en la página oficial de SafeBrok en Linkedin".

