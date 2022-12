Encontrar productos frescos online a precios competitivos en mentta Emprendedores de Hoy

La inflación es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la economía española en este 2023, especialmente en el sector primario, donde ya se están buscando nuevas alternativas de negocio.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha hecho público el informe del Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos agrarios y ganaderos de 2022. En este, se muestra la diferencia entre los precios que reciben los encargados del sector por sus productos y el precio que pagan los consumidores finales por estos.

Los datos recogidos reflejan un aumento exagerado en las cifras, con subidas de más del 500% en el valor de algunos productos. Ante esta situación, el sector primario expresa su descontento por la cantidad de productos que no se han vendido y que se ven obligados a tirar, sumado a los elevados costes de producción.

Precios desorbitados, costes de producción insostenibles, desperdicio alimentario… una complicada situación que afecta principalmente al sector primario y que golpea a la población española en el peor momento, pues según datos recabados en 2021 por el Observatorio de Productos Frescos de Aldi, los productos frescos suponen el 41% del gasto anual en alimentación de los hogares españoles.

Ante esta situación, se recurre a la llamada de los marketplacey de “circuitos cortos”, una solución que permite reducir la intervención de los intermediarios, ofrecer alimentos de calidad y disminuir la diferencia entre el precio de origen y de destino. «Los productores venden directamente al consumidor al precio que consideren, sin ningún intermediario más, por lo que la gran parte de las ganancias van directamente a su bolsillo», afirma Luis Miguel Gil, CEO de mentta.

Los marketplace cada vez se convierten en una mejor opción, ya que ofrecen productos de calidad a precios asequibles, eliminando a los intermediarios y beneficiando al pequeño productor. Provocan el acercamiento entre productores y consumidores finales que apuestan por productos frescos y nacionales recién recogidos del campo, prescindiendo así de intermediarios.

mentta, el marketplace español de alimentación, pone a disposición del cliente más de 450 vendedores con más de 110.000 productos en catálogo. Artesanales, BIO, ecológicos, naturales, sin gluten, detox, veganos… alimentos frescos recién salidos del campo y directos a la mesa. “Los consumidores no encuentran productos de calidad, 100% naturales, debido a los procesos de conservación a los que se someten los alimentos. La excesiva refrigeración es la que hace que se pierda el sabor y no se encuentren, por ejemplo, tomates que saben a tomates”, asegura el CEO de la empresa.

A medida que pasan los años, aumenta el número de españoles que toman conciencia sobre la importancia de la alimentación saludable, la calidad de los productos y su correspondiente certificación. En el caso de mentta, el consumidor posee un amplio catálogo de todo tipo de alimentos que son enviados directamente por el productor.

La venta online de productos frescos se implementa cada vez más en la sociedad, de manera que aumenta el número de personas que confían en plataformas como mentta para recibir sus productos en casa. Una solución en la que destaca la comodidad de no salir del domicilio, la garantía de recibir un producto fresco, la cercanía entre productor y consumidor, los precios competitivos, la amplia variedad de alimentos para todos los gustos y la satisfacción de contribuir al comercio local.



