MindFit Round sobre las claves de la felicidad según la ciencia, por Néstor Romero Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Néstor Romero impartió, el pasado 4 de noviembre, una conferencia dentro de los ciclos de MindFit Rounds llamada “Felicidad: claves según la ciencia”. Néstor Romero es conferencista, profesor e investigador en diversas universidades como University of Louisville (EE.UU.), Universidad de Málaga (España), Quality Leadership University (Panamá), Universidad Europea Miguel de Cervantes (España), Universidad de Chile (Chile) o Universidad Central del Valle del Cauca (Colombia).

Néstor Romero ha sido coordinador del grupo de científicos españoles y latinoamericanos que han desarrollado un modelo predictivo que permita comprender el valor de los diferentes factores que influyen en la felicidad y el bienestar humano. El modelo ha sido denominado “SOPhIE”, cuyas siglas contemplan las cinco grandes dimensiones de la felicidad, que son las correspondientes a las interacciones sociales, los objetivos en la vida, el bienestar físico, el equilibrio interno y la visión exterior del mundo. La palabra también hace honor al término griego “sofos”, que significa “sabiduría”.

La felicidad personal no está tan relacionada con elementos que tradicionalmente crearon el ideario social, como la situación económica, el trabajo, la pareja o la juventud. De hecho, solo un diez por ciento de nuestro bienestar se fundamenta en condiciones externas, debido a que, con el paso del tiempo, el ser humano se adapta a los cambios que suceden en su vida y entorno, volviendo a sus niveles iniciales de referencia en cuanto al bienestar y la felicidad.

Existen tantos significados de felicidad como seres humanos hay en el planeta. Desde la ciencia, específicamente desde el área de la psicología, se asegura que la felicidad está relacionada con el equilibrio entre las emociones positivas y negativas que experimentan los seres humanos.

Néstor Romero explicó que Sonja Lyubomirsky, una renombrada investigadora de la Universidad de California, define la felicidad como la experiencia de bienestar que se asocia con una profunda satisfacción y sensación de propósito de vida. “Sus estudios manifiestan que ocuparnos de ser más felices no solo provocará que vivamos mejor, sino que incrementará nuestra energía vital, la creatividad y reforzará el sistema inmunológico, originando relaciones positivas y repercutiendo directamente sobre nuestra salud física y mental”.

Sus experimentos señalan que, a pesar de lo que creemos, la felicidad personal no está tan relacionada con elementos que tradicionalmente crearon el ideario social, como la situación económica, el trabajo, la pareja o la juventud.

De hecho, solo un diez por ciento de nuestro bienestar se fundamenta en condiciones externas, debido a que, con el paso del tiempo, el ser humano se adapta a los cambios que suceden en su vida y vuelve a sus niveles iniciales de referencia en cuanto al bienestar y felicidad. Por lo tanto, experimentamos felicidad cuando tenemos momentos positivos. Si se tuviese que vivir el mismo acontecimiento feliz repetidas veces, se convertiría en algo habitual y esa nueva causa de felicidad se iría difuminando. Esto se conoce en psicología como la adaptación hedonista.

También el investigador Néstor Romero menciona a Barbara Fredrickson, doctora en psicología e investigadora estadounidense, ha determinado la relación para ser felices en un ratio de 3 a 1. Esto quiere decir que se experimenta la felicidad si por cada emoción negativa que se percibe se sienten tres positivas. Esta relación es así debido a la desigualdad con la que se suele experimentar las emociones positivas y negativas.

Frecuentemente, se sienten más fuertes las emociones negativas, valorando muchas veces de forma neutra las experiencias que en realidad son positivas. Por ejemplo, alguien se encuentra a un compañero de la empresa en el ascensor que saluda amablemente. Esto no se distingue como una emoción positiva. Por el contrario, si no saluda, sí se experimenta como una emoción negativa.

Néstor Romero cuenta una experiencia vivida cuando era joven, llamada por la ciencia “experiencia de revisión de la vida o flashback antes de la muerte” (life review experience), vivida durante un dramático accidente del que salió con vida. Se refiere a un fenómeno ampliamente informado que ocurre durante las experiencias cercanas a la muerte, en las que una persona ve rápidamente gran parte o la totalidad de su historia de vida. La revisión de la vida a menudo es descrita por personas que afirman haber experimentado este fenómeno como «tener su vida pasando ante sus ojos» y esto llevó a Néstor a comprender que los momentos felices, al final, son los que dejan huella.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas MercApp y su estrategia de venta apoyada en WhatsApp Los beneficios de los productos ecológicos y de alta calidad para el organismo, por Onesimum ¿Cómo vender una casa?, la promoción de inmuebles en Anuto La relevancia de la obtención de la norma 313001 de gestión sanitaria y bienestar animal Encontrar productos frescos online a precios competitivos en mentta