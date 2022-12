¿Cómo puede influir en las personas la toma de decisiones? Cristina Centeno lo explica Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

A lo largo de su vida, las personas se ven sometidas a mucha presión para llevar a cabo la toma de decisiones importantes, por lo que es fundamental contar con estrategias efectivas para obtener los mejores resultados.

La psicóloga Cristina Centeno comprende la importancia de tomar decisiones acertadas y, en ese sentido, brinda recomendaciones a personas que se han sentido perdidas en algún momento de su vida. Estos consejos son clave para alcanzar un estado de bienestar y liderazgo personal, lo que influye positivamente tanto a nivel personal como profesional.

Cómo superar el bloqueo durante la toma de decisiones De acuerdo con la especialista Cristina Centeno, la toma de decisiones tiene que ver con la voluntad de identificar, iluminar y hacer conscientes los patrones que rigen un comportamiento o elección. Sin embargo, es común sufrir bloqueos, por lo que plantea 6 preguntas enfocadas en superar este tipo de situaciones para conseguir cambios vitales.

Las tres primeras cuestiones para desbloquear la toma de decisiones son: ¿Las parcelas de la vida funcionan como uno quiere?; ¿las decisiones tomadas han sido las mejores? y ¿cuántas veces se ha intentado, sin obtener resultados, empezar, retomar o terminar un proyecto? Estas preguntas impulsan una autocrítica y generan una sensación de cambio.

Por otra parte, la cuarta y quinta preguntas son: ¿por qué uno no puede conseguir los objetivos que se propone? y ¿quién quiere uno ser realmente? A través de ellas, las personas miran hacia el futuro y analizan los aspectos internos y externos que influyen en su vida. La última pregunta es ¿qué haría que todo esto fuera más fácil?, la cual sirve como un bonus para quienes no logran establecer respuestas claras a las primeras 5 preguntas.

Importancia de tomar decisiones complicadas A modo de aclaración, Cristina Centeno recuerda las diferencias que existen entre las elecciones fáciles y difíciles.

En cualquier elección fácil una alternativa es mejor que la otra, porque tiene más ventajas. Por el contrario, en una elección difícil, una alternativa es mejor en cierta forma, la otra alternativa es mejor en otra forma y ninguna es mejor que otra en general.

Para resumir, las decisiones complicadas son aquellas en las que al elegir el camino A, las cosas pueden salir bien o mal. Pero, al elegir los caminos B y C, las cosas también pueden salir bien o mal, a corto – medio – largo plazo.

Ante este dilema, es complejo saber qué hacer porque no hay ningún factor que incline la balanza hacia alguna parte. Para esas decisiones complejas a veces no basta con el viejo truco de diseñar la lista de pros y contras.

En demasiadas ocasiones, las personas también toman decisiones pensando en el momento inmediato, pero sin contemplar las consecuencias que sus elecciones y acciones tendrán a medio y a largo plazo.

Cómo garantizar el éxito de las decisiones complicadas con la técnica 10-10-10 Para resolver dificultades y posibles bloqueos de la toma de decisiones, la especialista Cristina Centeno rescata que la técnica del 10-10-10 de Suzy Welch puede ser útil al neutralizar el sesgo “cortoplacista” de los individuos.

El método de Welch propone que, antes de decidir nada, siempre debe filtrarse cualquier resolución por la fórmula 10-10-10 analizando las consecuencias de los propios actos y elecciones a corto, medio y largo plazo.

El primer paso implica definir claramente cuál es el problema que se pretende resolver o cuál es la decisión que se debe afrontar. La técnica del 10-10-10 comienza con la formulación de la pregunta que está en la base de cualquier decisión.

Plantea como ejemplo: «¿Es mejor seguir con mi trabajo actual o prepararme unas oposiciones?»

La precisión al definir esa pregunta permitiría tomar una decisión acertada, al conocer mejor el elemento esencial de la dificultad o las variables que mantienen un problema en el tiempo.

El segundo paso de la técnica pasa por recopilar toda la información o los datos relacionados con el problema a abordar.

Ya en el tercer paso, se deben identificar y analizar todas las alternativas de solución al problema en cuestión. Se deben identificar los principales caminos o alternativas (de afrontamiento activo) disponibles para resolver un conflicto o problema.

Como recomienda Cristina Centeno, al puro estilo de Sherlock Holmes, es momento de combinar lógica e intuición. Con todos los datos recopilados, se deben analizar todas las claves fundamentales para, por una parte, obtener un balance sobre el escenario actual, y, por otra, para poder anticipar algunas variables de tu futuro.

En el cuarto paso, el reto pasa por responder a tres interrogantes: ¿Cuáles serán las consecuencias de cada una de las opciones en diez minutos (el corto plazo y los resultados inmediatos de la exaltación)? ¿Y en diez meses (el medio plazo)? ¿Y en diez años (el largo plazo)?

Welch y Centeno recuerdan que la decisión más acertada será la decisión óptima (al margen de que los resultados de la decisión no siempre sean agradables y cómodos a corto plazo).

En la etapa final, se realiza un análisis final conjugando la información recopilada y las opciones visualizadas. Todo bien aderezado con valores de partida, creencias, metas, sueños y necesidades.

A modo de cierre, el interrogante faro que aporta coherencia a toda la toma de decisiones es: ¿Cuál es la opción que puede ayudar a tomar mayor control sobre la propia vida? La respuesta a esa pregunta será el factor definitivo para tomar la decisión.

En cualquier caso, para comprender la importancia de la toma de decisiones complicadas, las personas deben tener en cuenta que son estas las que construyen un proyecto de vida coherente con sus sueños, ilusiones y objetivos.

A diferencia de las decisiones inconscientes del día a día, las decisiones complicadas marcan una gran diferencia en el camino a largo plazo.

Por este motivo, las personas deben trabajar en su capacidad para la toma de decisiones, de tal manera que puedan escoger aspectos como qué carrera seguir, la continuidad de una relación o dónde deberían vivir. Con el objetivo de romper la disonancia cognitiva que impide la toma de decisiones, Cristina Centeno recomienda escoger la alternativa más coherente con el proyecto de vida y valores de una persona.

A través de los servicios de la psicóloga Cristina Centeno y su equipo de Decídete y Cambia, disponible para sesiones de psicoterapia online y presencial en Tenerife y Madrid, las personas con dificultades para llevar a cabo la toma de decisiones pueden superar los bloqueos y escoger la opción que asegure su felicidad. Quienes requieran más información acerca de cómo gestionar los procesos de elección cambio, pueden adquirir la última edición del libro escrito por la especialista acerca de este tema: Gestión del proceso de cambio personal.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas MercApp y su estrategia de venta apoyada en WhatsApp Los beneficios de los productos ecológicos y de alta calidad para el organismo, por Onesimum ¿Cómo vender una casa?, la promoción de inmuebles en Anuto La relevancia de la obtención de la norma 313001 de gestión sanitaria y bienestar animal Encontrar productos frescos online a precios competitivos en mentta